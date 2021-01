Xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu, cán bộ phục vụ Đại hội XIII

Các lực lượng thuộc Tiểu ban Y tế bố trí 4 bàn làm việc, thực hiện xét nghiệm liên tục ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội trước diễn biến mới của dịch bệnh.



Xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người phục vụ Đại hội XIII. (Ảnh: TTXVN)





Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước những diễn biến mới và phức tạp của tình hình dịch COVID-19, sáng 29/1, Tiểu ban Y tế Đại hội đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đội ngũ báo chí, an ninh, hậu cần phục vụ Đại hội.



Các lực lượng thuộc Tiểu ban Y tế đã bố trí 4 bàn làm việc, thực hiện xét nghiệm liên tục ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng, tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.



Nhà báo Hoàng Thu Hằng (Tạp chí Tuyên giáo) cho biết thông tin này được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội thông báo từ tối 28/1. Ủng hộ phương án này, chị Hằng đã xếp hàng thực hiện xét nghiệm COVID-19 ngay khi đến Trung tâm Hội nghị quốc gia.



Việc xét nghiệm nhanh cho các đại biểu, lực lượng an ninh, hậu cần, báo chí, cán bộ phục vụ Đại hội sẽ giúp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đóng góp vào thành công chung của Đại hội XIII.



Trong đoàn người đeo khẩu trang xếp hàng đợi xét nghiệm COVID-19, Nhà báo Nguyễn Việt Thắng (Báo Đại Đoàn kết) đánh giá đây là chủ trương đúng đắn của Ban Tổ chức Đại hội XIII. Điều này góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe của các đại biểu, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho Đại hội XIII của Đảng nói riêng, cả nước nói chung.



Đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đại hội, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết trong thời gian tổ chức Đại hội, dịch COVID-19 đã bùng phát ở một số địa phương.



Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã rất quan tâm chỉ đạo, yêu cầu phải đảm bảo an toàn thông tin, cũng như an toàn sức khỏe. Chính vì vậy, các đại biểu, lực lượng báo chí trong nước và nước ngoài, an ninh, phục vụ đều được xét nghiệm COVID-19, đeo khẩu trang khi thực hiện nhiệm vụ.



Ngay từ chiều 28/1 đã có 600 người được xét nghiệm COVID-19. Toàn bộ đại biểu đã được xét nghiệm COVID-19 tại nơi ăn nghỉ, trong khi lực lượng báo chí, an ninh, phục vụ được xét nghiệm từ sáng 29/1. Dự kiến trong ngày hôm 29/1 sẽ hoàn thành công tác xét nghiệm COVID-19 của Đại hội. Công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh tại Đại hội XIII đã được nâng lên mức cao nhất.



Toàn bộ khu vực Đại hội đều được phun xịt khử khuẩn hàng ngày. Các phương tiện giao thông khi vào khu vực này cũng được khử khuẩn tuyệt đối. Cùng với đó, trước, trong và sau Đại hội, nơi các đại biểu ăn nghỉ đều được phun xịt khử khuẩn; đại biểu không được phép ra ngoài.



Tất cả các đại biểu đều được xét nghiệm COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội thành công. Nếu đại biểu nào có biểu hiện sức khỏe không tốt sẽ có lực lượng của Tiểu ban Y tế chăm sóc chu đáo. Do vậy, đến thời điểm này, mặc dù COVID-19 xuất hiện trở lại ở cộng đồng và có diễn biến phức tạp ở một số địa phương nhưng công tác tổ chức Đại hội vẫn an toàn, chu đáo.



Trước khi diễn ra Đại hội XIII, Bộ Y tế cũng đã thực hiện hai lần lấy mẫu, xét nghiệm cho các đại biểu, khách mời, phóng viên đưa tin tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; toàn bộ mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

