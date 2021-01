Trung Quốc chưa cho chuyên gia WHO nhập cảnh 'không chỉ vì chuyện thị thực'

Trung Quốc lên tiếng sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) than phiền về việc các chuyên gia quốc tế vẫn chưa được nhập cảnh để điều tra nguồn gốc Covid-19.



Covid-19: Tổng giám đốc WHO "rất thất vọng" với Trung Quốc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh - Ảnh: Reuters



Hãng AFP ngày 6.1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay nước này chưa cho các chuyên gia quốc tế vào điều tra nguồn gốc virus gây Covid-19 “không chỉ vì chuyện thị thực”.



“Vấn đề truy nguồn gốc là cực kỳ phức tạp. Nhằm đảm bảo công việc của nhóm chuyên gia quốc tế tại Trung Quốc diễn ra êm thấm, chúng tôi phải tiến hành các quy trình cần thiết và có những sự chuẩn bị liên quan”, bà Hoa cho biết.



Bên cạnh đó, phát ngôn viên này cho hay hiện việc đối thoại về “ngày cụ thể và sự sắp xếp cụ thể cho chuyến thăm của nhóm chuyên gia” đang tiếp diễn.



Phát biểu được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán để chuẩn bị cho các chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc và WHO đã cử đoàn 2 người tiền trạm vào tháng 7.2020.



Bà Hoa đưa ra phát biểu sau khi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc vẫn chưa cho nhóm chuyên gia quốc tế nhập cảnh để điều tra nguồn gốc virus gây Covid-19.



Nhóm gồm 10 chuyên gia trước đó dự kiến đến Trung Quốc vào đầu tháng 1 trong sứ mệnh được trông đợi từ lâu, sau khi ca bệnh Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán.



“Hôm nay, chúng tôi hay tin giới chức Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất bước cấp phép cuối cùng để nhóm đến nước này. Tôi đã liên lạc với các quan chức cấp cao Trung Quốc và làm rõ lại một lần nữa rằng sứ mệnh này là ưu tiên của WHO”, ông cho hay.





[VIDEO] Người dân Vũ Hán hoan nghênh WHO đến điều tra Covid-19





Nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi ông Peter Ben Embarek, chuyên gia hàng đầu cửa WHO về các bệnh trên động vật lây nhiễm sang người. Ông Embarak cũng là người tham gia chuyến tiền trạm đến Trung Quốc vào tháng 7.2020.



Trong nhóm mới định đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc virus gây Covid-19, 2 thành viên đã khởi hành, trong đó 1 người đã quay về còn người kia đang quá cảnh ở nước thứ 3, theo quan chức WHO Mike Ryan.

Theo KHÁNH AN (thanhnien)