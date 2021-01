Chuyên gia WHO đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc COVID-19

Ngày 14/1, nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được giao nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã đến thành phố Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc.



Trung Quốc chưa cho chuyên gia WHO nhập cảnh 'không chỉ vì chuyện thị thực'

WHO: Chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021 dù có vaccine

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)



Ngày 14/1, nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được giao nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã đến thành phố Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc.



Nhóm này ban đầu đặt mục tiêu đến Trung Quốc vào đầu tháng 1 để tiến hành điều tra, song việc nhập cảnh của họ đã bị hoãn vì Bắc Kinh không cho phép.



Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, nhóm chuyên gia của WHO sẽ thực hiện một cuộc điều tra kéo dài khoảng 1 tuần.



Virus SARS-CoV-2, tác nhân gây ra đại dịch COVID-19, lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vào cuối năm 2019, trước khi lan ra toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 1,8 triệu người và tàn phá nền kinh tế thế giới.

Theo Vietnam+