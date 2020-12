Tuyên bố bất ngờ của ông Biden khi 3 cựu Tổng thống Mỹ "chơi lớn" giữa dịch Covid-19

Khi 3 cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiêm vắc xin Covid-19 một cách công khai trên truyền hình để chứng minh với người dân về sự an toàn, ông Biden nói rằng mình cũng sẽ không đứng ngoài ngồi xem.



Ông Biden tuyên bố sẽ tham gia cùng 3 cựu Tổng thống Mỹ tiêm vắc xin Covid-19 một cách công khai (ảnh: AP)





Tổng thống đắc cử Biden tuyên bố ông sẽ tham gia cùng các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton trong sự kiện tiêm trực tiếp vắc xin Covid-19 trên sóng truyền hình.



“Tôi rất vui khi làm điều đó cùng những người tiền nhiệm. Tiến sĩ Fauci đã nói chúng ta có vắc xin Covid-19 tốt và an toàn. Tôi sẽ tiêm vắc xin trực tiếp cùng các cựu Tổng thống và tuyên bố trước công chúng về điều đó”, ông Biden phát biểu trên kênh CNN.



Trước đó, các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đã tuyên bố sẵn sàng tiêm vắc xin ngừa Covid-19 do Mỹ sản xuất trực tiếp trên sóng truyền hình để “làm gương”.



Khoảng 42% người Mỹ nói rằng họ sẽ không tiêm vắc xin ngừa Covid-19 do ảnh hưởng từ những thuyết âm mưu.



“Tôi sẽ tiêm vaccine Covid-19 và có thể làm điều đó trên truyền hình hoặc sẽ quay video lại để mọi người biết rằng tôi tin tưởng vào khoa học”, ông Obama nói.



“Nhiều người đang mất niềm tin vào chất lượng của vắc xin. Các con số khảo sát thấp một cách đáng kinh ngạc. Là một Tổng thống, tôi phải làm điều gì đó cho mọi người. Ba người tiền nhiệm của tôi đã hành động đúng đắn. Chỉ cần có tuyên bố vắc xin được sản xuất là an toàn, chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy ngay”, ông Biden nói.



Ông Biden có thể sẽ là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ tiêm vắc xin phòng dịch công khai trước công chúng, theo The Hill.



Những liều vắc xin ngừa Covid-19 dự kiến sẽ được cấp phép ở Mỹ ngay trong tháng này. Nhân viên y tế tuyến đầu ở Mỹ là một trong những người được tiêm ngừa đầu tiên.



Trong một diễn biến khác, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci đã đồng ý tiếp tục giữ vị trí cố vấn y tế trưởng Nhà Trắng trong chính quyền mới của ông Biden.



“Tôi đã đề nghị ông Fauci tiếp tục giữ chức Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. Ông ấy đã đảm nhiệm vị trí đó qua 6 đời tổng thống. Ông ấy sẽ tiếp tục lãnh đạo nỗ lực đối phó dịch bệnh của Mỹ”, ông Biden nói.



“Tôi đồng ý ngay lập tức”, ông Fauci nói.



Ông Fauci là người có ảnh hưởng lớn đối với người dân Mỹ trong dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông Fauci có mối quan hệ được cho là không mấy tốt đẹp với Tổng thống Trump.



Theo Vương Nam (Dân Việt/The Hill)