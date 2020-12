TP.HCM: 3.263 mẫu xét nghiệm liên quan đến 4 bệnh nhân Covid-19 đều âm tính

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến sáng 7/12, đã 4 ngày TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tất cả các mẫu xét nghiệm, kể cả mẫu giám sát đều âm tính.

Lấy mẫu giám sát Covid-19 trong cộng đồng.

Thành phố hiện còn 33 trường hợp nhiễm Covid-19 đang điều trị. Liên quan đến 4 ca mắc mới (BN 1342, 1347, 1348, 1349), thành phố đã lấy 3.263 mẫu, trong đó 861 trường hợp tiếp xúc gần F1, 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 (F2), 1.002 trường hợp lấu mẫu giám sát: Tất cả đều âm tính.

Trong việc giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố, đã lấy mẫu xét nghiệm 10.632 trường hợp, trong đó có 19 trường hợp dương tính.

HCDC hiện đang mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao; cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố.

Hiện thành phố có 2.185 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung; 3.251 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Tại hội nghị chuyên đề mở rộng lần thứ 2 - BCH Đảng bộ TP.HCM khóa XI, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP.HCM đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp chống dịch, kiểm soát lây nhiễm ở mức thấp, chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ những người gặp khó khăn, kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch… Tuy nhiên, hiện nay, dịch Covid-19 đang quay trở lại và TP.HCM đang quyết liệt tập trung xử lý.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM, đã khởi tố vụ án ''Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người'' (theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015). Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị khởi tố tiếp viên hàng không (BN 1342). Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Quan điểm xử lý là để răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh chứ không phải trừng trị".

Theo Bạch Dương (Dân Việt)