Bộ Y tế lên tiếng về thông báo khẩn tìm người liên quan đến 4 ca Covid-19 nhập cảnh trái phép

Bộ Y tế bác bỏ thông tin "thông báo khẩn tìm người có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 nhập cảnh trái phép".







Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 29-12, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế không cung cấp các thông tin về việc khuyến cáo tìm người có mặt tại địa điểm liên quan đến 4 bệnh nhân từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24-12.



Theo ông Vũ Mạnh Cường, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết và điều tra dịch tễ các ca bệnh liên quan.



Trước đó, trên một số trang mạng xuất hiện thông báo khẩn được cho rằng của Bộ Y tế "khuyến cáo tất cả ai từng có mặt tại địa điểm liên quan bệnh nhân 1440 và 1451 từ ngày 24-12 đến 27-12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe".



Tại thông tin này có liệt kê một số địa điểm được cho rằng các ca bệnh Covid-19 nhập cảnh trái phép đã đi qua hoặc dừng chân gồm:



- Xe đò Hà Bao 2 - Đi từ An Giang về TP HCM.



- Xe 7 chỗ biển số 67A - 157.51 - Từ tỉnh lộ 957 về Đa Phước, An Giang.



- Trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.



- Cổng chào tỉnh Vĩnh Long.



- Tiệm tạp hóa Bảy Cử, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.



- Khách sạn Rose - KDC Trung Sơn, đường số 09, Bình Hưng, Bình Chánh.



- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại vòng xoay Trung Sơn.



- Cửa hàng Mobifone tại 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5.



- Cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8 từ cầu chữ Y xuống đường Đặng Chất.



- Quán Ba Chàng Trai.



- Quán Abu - 32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8.



- Quán karaoke Su Su - 181, Quốc lộ 50, phường 6, quận 8.



- Số 423, Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5.



- Nhà thuốc Tây gần Bệnh viện 7A.



Hình ảnh "Bộ Y tế khuyến cáo..." đang xuất hiện trên mạng xã hội. Bộ Y tế cho biết không phát đi thông tin này





Đến tối ngày 29-12, nước ta đã ghi nhận tổng số 4 trường hợp mắc Covid-19 là người nhập cảnh trái phép là các bệnh nhân (BN) 1440, BN1451, BN1452 và BN1453).



Trước đó, chiều 28-12, Bộ Y tế có thông báo đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN1140 và BN1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện; Trạm y tế xã, phường, thị trấn).



Những người này cũng có thể gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K (Khử khuẩn - Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Không tụ tập đông người) của Bộ Y tế.



Theo N.Dung (NLĐO)