Bị tiêm nhầm 5 liều vắc xin Covid-19 cùng lúc, người đàn ông Israel vẫn khỏe mạnh

Một dược sĩ ở Israel đã vô tình bị y tá tiêm cùng lúc 5 liều vắc xin Covid-19 vào cơ thể. Tuy nhiên, anh cho biết hiện cảm thấy sức khỏe của mình vẫn ổn.



Anh Uday Azizi đã bị tiêm cùng lúc 5 liều vắc xin Pfizer vì nhầm lẫn- Ảnh minh họa: Shutterstock



Anh Uday Azizi là dược sĩ và được xem là nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Do đó, anh đủ tiêu chuẩn được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 mới, theo New York Post.



Truyền thông không tiết lộ tuổi của Azizi, chỉ biết là anh còn khá trẻ. Anh có mặt ở nhà thi đấu thể thao Shlomo Group Arena tại thành phố Tel Aviv (Israel) vào khoảng 3 giờ chiều ngày 21.12 để được tiêm vắc xin Pfizer. Tuy nhiên, một sự cố khó tin đã xảy ra.



Y tá tiêm vắc xin không biết là mỗi lọ thuốc chứa đến 5 liều. Do đó, y tá này đã tiêm toàn bộ số vắc xin trong lọ cho anh Azizi. Khi phát hiện ra sai sót, anh Azizi đã được chuyển ngay đến bệnh viện, trang tin Daily Caller cho hay.



Điều may mắn là anh Azizi không bị bất kỳ tác động tiêu cực nào dù tiêm lượng vắc xin cao gấp 5 lần khuyến cáo. Anh chỉ bị một số vết mẩn đỏ và sưng da xung quanh vết tiêm. Dù đã tiêm thuốc quá liều nhưng anh Azizi vẫn phải tiếp tục được tiêm lần hai vào 3 tuần sau đó.



Truyền thông địa phương cho biết trong quá trình thử nghiệm vắc xin Pfizer cũng từng có một trường hợp do nhầm lẫn mà cũng tiêm lượng thuốc cao gấp 5 lần khuyến cáo. May mắn là người bị tiêm quá liều cũng không gặp tác dụng phụ nào, chỉ bị kích ứng da ở xung quanh vết tiêm.



Anh Azizi cho biết bản thân không trách móc gì với sự nhầm lẫn này. “Tôi không gặp vấn đề gì dù bị tiêm quá liều. Mọi người nên lạc quan về vắc xin, về hoàn cảnh mà chúng ta đang đối mặt cũng như viễn ảnh trong năm tới”, The Times of Israel dẫn lời anh Azizi.



“Bộ Y tế đang điều tra vụ việc trên và sẽ gửi công văn để yêu cầu siết chặt quy trình xử lý của toàn bộ hệ thống y tế”, Bộ Y tế Israel cho biết trong một tuyên bố.



Cơ quan này cũng cho biết vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch tiêm chủng. Khi có những sự cố tương tự xảy ra, họ sẽ sớm thông báo để cải thiện hiệu quả tiêm phòng.



Israel đã bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia phòng ngừa Covid-19 từ khoảng giữa tháng 12.2020. Nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin. Hiện tại, Israel đang tập trung tiêm vắc xin cho người từ 60 tuổi trở lên. Khoảng 30.000 người Israel đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo New York Post.



Theo NGỌC QUÝ (thanhnien)