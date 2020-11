WHO cảnh báo làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 ở châu Âu

Hãng Deutsche Welle dẫn lời đặc phái viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) David Nabarro cảnh báo, nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 ở châu Âu có thể xảy ra vào đầu năm 2021.



Theo ông Nabarro, các nước châu Âu đã thất bại trong việc ngăn chặn làn sóng thứ 2 sau khi kiểm soát được đợt đầu tiên. Đặc phái viên của WHO lưu ý nhiều nước Tây Âu không dùng đến biện pháp chống dịch quyết liệt, ví như chế độ cách ly nghiêm ngặt, sẽ phải trả giá đắt.



Ông Nabarro cho rằng, tình hình dịch bệnh ở các quốc gia Đông Á tốt hơn do có sự liên hệ rất rõ ràng giữa chính quyền và người dân, các biện pháp chống dịch vẫn không bị buông lỏng.



Trong một diễn biến liên quan, nhiều chuyên gia y tế Nhật Bản nhận định cách tiếp cận theo hướng tập trung xử lý các cụm lây nhiễm để khống chế dịch Covid-19 đang bộc lộ các hạn chế và cần áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để dập dịch.



Nhiều chuyên gia mô tả làn sóng lây nhiễm thứ 3, khác xa so với 2 làn sóng bùng phát trước về độ đa dạng và quy mô của các cụm lây nhiễm. Trong đợt bùng phát thứ 2 vào mùa hè, phần lớn các cụm lây nhiễm được phát hiện ở các khu giải trí về đêm. Hiện nay, các cụm lây nhiễm xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó có các cơ sở y tế, công sở và các cộng đồng người nước ngoài.

Theo MINH CHÂU (SGGPO)