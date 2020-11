Trao 29 máy thở cho các bệnh viện, trung tâm y tế tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 4-11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiến hành trao 29 máy thở xâm nhập VFS-410 của Bộ Y tế cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế để phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế nhận máy thở. Ảnh: Như Nguyện



Theo đó, 29 máy thở được cấp cho 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Nhi và 14 trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Số máy thở này do Tập đoàn Vingroup-Công ty CP tài trợ.



Dịp này, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt an toàn phòng-chống Covid-19 theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn bệnh viện, phòng-chống lây nhiễm chéo dịch bệnh tại các cơ sở y tế.

NHƯ NGUYỆN