Thủ tướng Gruzia mắc COVID-19, làn sóng lây nhiễm tại Bỉ đã giảm tốc

Thủ tướng Gruzia Giorgi Gakharia. (Nguồn: AP)



Văn phòng báo chí của Thủ tướng Gruzia ngày 2/11 thông báo Thủ tướng Giorgi Gakharia đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.



Tuyên bố của cơ quan trên cho biết Thủ tướng Gakharia đã tự cách ly vào sáng 2/11 sau khi một trong những vệ sỹ của ông dương tính với virus SARS-CoV-2.



Tuy nhiên, ông Gakharia vẫn khỏe mạnh và sẽ tiếp tục điều trị tại nhà.



Gruzia, quốc gia nằm ở khu vực Nam Caucasus với 3,7 triệu dân, tới nay đã ghi nhận tổng cộng 42.579 ca mắc COVID-19, trong đó có 342 ca tử vong.



Trong khi đó, làn sóng lây nhiễm COVID-19 tại Bỉ, một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm mạnh đang có xu hướng chậm lại.



Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chính phủ Bỉ cùng ngày cho biết tỷ lệ gia tăng số ca mắc COVID-19 mới tại nước này đang có những dấu hiệu chững lại đầu tiên, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định làn sóng thứ hai đã đạt đỉnh tại quốc gia Tây Âu này.



Theo người phát ngôn của Bộ Y tế Bỉ Yves Van Laethem, số ca nhiễm mới và nhập viện tiếp tục tăng, nhưng đã chậm hơn. Theo số liệu chính thức của Bỉ, đất nước 11 triệu dân này, nơi đặt trụ sở chính của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hiện có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất châu Âu và là một trong những quốc gia chứng kiến tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.



Trong một cuộc họp báo, ông Van Laethem thông báo mức tăng trung bình hàng ngày số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua là 15.582, tăng 14% so với tuần trước, nhưng đã chậm lại so với mức tăng gần gấp đôi mỗi tuần trong những tuần trước đó. Tại thủ đô Brussels, số ca nhiễm mới giảm hàng tuần.



Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, Bỉ vẫn ghi nhận 1.735 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 14 ngày tính đến ngày 2/11, tỷ lệ cao hơn gấp đôi so với nước láng giềng Pháp.



Chính phủ Bỉ bắt đầu áp đặt các biện pháp siết chặt kiểm soát từ ngày 2/11-13/12 nhằm làm chậm sự lây lan của bệnh dịch, với việc hạn chế tối đa giao tiếp xã hội và đóng cửa các cơ sở ngành nghề tiếp xúc trực tiếp như tiệm làm tóc và cửa hàng không thiết yếu.

Theo Quang Anh - Kim Chung (TTXVN/Vietnam+)