Trung Quốc phát hiện virus corona mới sống trên bao bì thực phẩm đông lạnh

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) thông báo họ đã phát hiện thấy virus corona mới (SARS-CoV-2) sống trên bao bì bên ngoài của cá tuyết đông lạnh nhập khẩu ở thành phố ven biển phía đông Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.



Một công nhân đi ngang qua các phòng thí nghiệm thử nghiệm axit nucleic ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ngày 16/10





Theo Asiaone, CDC đã công bố phát hiện này trên trang web chính thức của họ nhưng trấn an công chúng rằng, họ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp nếu chạm vào hoặc ăn phải món cá tuyết đông lạnh nhập khẩu này.



CDC cho biết, đây là lần đầu tiên trên thế giới phát hiện SARS-CoV-2 sống được phân lập từ bao bì bên ngoài của thực phẩm đông lạnh.



Điều này đã chứng minh rằng, việc tiếp xúc với bao bì bị nhiễm SARS-CoV-2 còn sống có thể dẫn đến nhiễm Covid-19. Theo đó, những người làm việc trong ngành công nghiệp cá tuyết đông lạnh có nguy cơ mắc bệnh cao.



"Phát hiện mới cũng là một lời nhắc nhở chúng ta phải quan tâm hơn đến những rủi ro từ thực phẩm đông lạnh nhập khẩu", CDC viết.



Phát hiện được đưa ra sau một cuộc điều tra nhằm truy tìm nguồn gốc của các ca nhiễm Covid-19 gần đây ở Thanh Đảo. Từ ngày 11/10 đến 19/10, thành phố này ghi nhận một nhóm 12 trường hợp nhiễm Covid-19.



Sự bùng phát dịch đã dẫn đến việc chính quyền địa phương mở chiến dịch xét nghiệm 11 triệu cư dân của thành phố trong 5 ngày.



Theo sở y tế địa phương, nguồn gốc của ổ dịch đã được truy ra từ hai công nhân làm việc ở bến tàu.



CDC cũng cho biết nguy cơ thực phẩm dây chuyền đông lạnh lưu thông ở Trung Quốc bị nhiễm Covid-19 mới là rất thấp, trích dẫn kết quả xét nghiệm axit nucleic gần đây đối với các mẫu được lấy trong ngành này.



Theo đó, 2,98 triệu mẫu đã được kiểm tra tại 24 khu vực cấp tỉnh vào ngày 15/9, bao gồm 670.000 mẫu được lấy từ thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm dây chuyền đông lạnh, 1,24 triệu từ công nhân trong ngành này và 1,07 triệu từ môi trường.



Chỉ có 22 mẫu từ thực phẩm dây chuyền đông lạnh hoặc bao bì thực phẩm được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng tải lượng virus trên các mẫu đó rất thấp.



"Cho đến nay, chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ trường hợp nào trong số công chúng nói chung bị nhiễm bệnh do chạm vào hoặc ăn thực phẩm dây chuyền đông lạnh. Các bộ phận liên quan đã tăng cường giám sát và kiểm tra thực phẩm đông lạnh nhập khẩu", thông báo cho biết.



CDC cho biết việc tiêu thụ thực phẩm dây chuyền đông lạnh hàng ngày là an toàn nhưng cũng nhắc nhở cộng đồng duy trì thói quen tốt cho sức khỏe và chế biến thực phẩm sống/chín riêng.



