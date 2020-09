WHO: 2 triệu người sẽ chết vì Covid-19 trước khi có vắc xin

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trước khi có vắc xin Covid-19 chính thức, số người tử vong toàn cầu vì dịch bệnh này có thể lên đến 2 triệu người.



WHO: 3 yếu tố để Việt Nam chống dịch COVID-19 hiệu quả

WHO: Châu Âu có thể sống chung với đại dịch COVID-19

Số người chết vì Covid-19 có thể lên đến 2 triệu người trước khi có vắc xin - Ảnh: Reuters





Reuters ngày 26.9 dẫn lời một viên chức WHO cho biết số người chết do Covid-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi từ con số hiện tại lên đến 2 triệu người trước khi vắc xin được sử dụng rộng rãi, thậm chí có thể cao hơn nữa nếu không có các biện pháp phối hợp để kiểm soát đại dịch.



Tính đến ngày 26.9, thế giới có gần 1 triệu ca tử vong vì Covid-19, chỉ khoảng 9 tháng kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc.





Tiến sĩ Mike Ryan, người phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO, nói rằng trừ khi mọi người làm tất cả để đối phó với Covid-19, con số 2 triệu ca tử vong sẽ là một điều rất có thể xảy ra.



WHO đang tiếp tục thảo luận với Trung Quốc về khả năng nước này tham gia và cung cấp vắc xin cho sáng kiến Covax. Covax là một chương trình được thiết kế để đảm bảo khả năng tiếp cận vắc xin phòng Covid-19 một cách nhanh chóng và công bằng trên toàn cầu với hơn 150 nước đã tham gia.



Hiện thế giới có hơn 160 loại vắc xin Covid-19 đang được phát triển, trong đó có 26 loại đang được thử nghiệm trên người, theo WHO.

Theo HỒNG NHUNG (thanhnien)