Trung Quốc "trình làng" 2 vaccine COVID-19 nội địa

2 vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng trong buổi khai mạc tại Hội chợ thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc hôm 4.9.



Một cậu bé đang nhìn vào vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc được trưng bày trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc. Ảnh: AFP





Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, vaccine COVID-19 của Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) và Sinovac Biotech được trưng bày trong 2 gian hàng liền kề nhau tại Hội chợ thương mại Dịch vụ Quốc tế trong buổi lễ khai mạc.



Khách tham quan tập trung đông đúc xung quanh các gian hàng, chụp ảnh với vaccine và lắng nghe nhân viên quản lý gian hàng giải thích về quá trình bào chế, phát triển và thử nghiệm lâm sàng.



Một phụ nữ trẻ họ Ma cho biết, cô tin tưởng vào khả năng ngăn chặn COVID-19 của vaccine nội địa sau khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm thực tế tại hội chợ.



Với hy vọng vaccine sẽ an toàn và hiệu quả thông qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, bà Ma mong muốn vaccine COVID-19 nội địa được tung ra thị trường càng sớm càng tốt và người dân đều có thể tiếp cận được với nó.



Ông Tao Lina, chuyên gia vaccine ở Thượng Hải, cho biết 2 công ty này đều đã chứng minh được những thành tựu trong việc phát triển vaccine COVID-19 và tính an toàn cũng như hiệu quả của sản phẩm.



Theo phát ngôn viên Pearson Liu của Sinovac, các nhà phát triển vaccine hy vọng rằng sự kiện này sẽ đóng vai trò như một nền tảng để tăng cường hợp tác quản lý toàn cầu nhằm bắt đầu cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.



Ông Liu bày tỏ hy vọng vaccine COVID-19 sẽ được cấp phép sử dụng vào cuối năm nay.



Sinovac dự kiến sản xuất 300 triệu liều mỗi năm, trong khi đó CNBG đang nâng cấp kỹ thuật sản xuất để mở rộng từ 200 triệu liều lên 300 triệu liều mỗi năm.



https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-trinh-lang-2-vaccine-covid-19-noi-dia-834034.ldo

Theo HỒNG HẠNH (LĐO)