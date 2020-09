Theo nghiên cứu của Canada-Mỹ, lợn có thể mắc COVID-19, thách thức những phát hiện trước đó về khả năng lây lan của mầm bệnh.



Singapore thử nghiệm cách tiếp cận mới trong phòng dịch COVID-19

Nghiên cứu của Canada và Mỹ phát hiện lợn có thể mắc COVID-19. Ảnh: AFP





SCMP đưa tin, nhóm nghiên cứu của Canada và Mỹ cho biết, SARS-CoV-2 được tìm thấy trong mô lợn khoảng 2 tuần sau khi nhiễm virus.



“Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng rằng, SARS-CoV-2 có thể sống trên lợn ít nhất 13 ngày”, ông Brad Pickering, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, thuộc Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada, cho biết.



Nghiên cứu này đưa ra 4 tháng sau khi bà Chen Hualan thuộc Viện Nghiên cứu Thú y Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc, chỉ ra lợn không thể mắc COVID-19 sau khi hoàn thành một thí nghiệm trên quy mô lớn liên quan đến nhiều loài vật nuôi khác nhau.



Kết quả của bà Chen đã được công bố trên tạp chí Science vào tháng 5 và được củng cố bởi nghiên cứu của nhà khoa học Martin Beer thuộc Viện Friedrich-Loeffler của Đức trên tạp chí The Lancet Microbe vào tháng 7.



Tuy nhiên, nghiên cứu của ông Pickering và các cộng sự thuộc Đại học bang Iowa của Mỹ cho thấy, có sự tương thích hơn 80% giữa 1 loại protein thụ thể của người và lợn.



SARS-CoV-2 dùng protein thụ thể được gọi là ACE2 để xâm nhập vào cơ thể con người và các thí nghiệm cho thấy SARS-CoV-2 có thể liên kết với ACE2 của lợn.



Các nhà nghiên cứu đã chọn 16 con lợn khỏe mạnh từ một trang trại ở Canada và cho chúng nhiễm virus với liều lượng gấp 10 lần được sử dụng trong những thí nghiệm trước đó.



Sau khi cấy virus vào phần mũi và cổ họng, lợn bị chảy nước mắt trong 3 ngày, một số bị chảy nước mũi. Một con biểu hiện “suy nhược nhẹ vào ngày đầu tiên kèm theo ho” mà điều này kéo dài trong 4 ngày tiếp theo.



Ngoài ra, các con khác không biểu hiện triệu chứng.



Xét nghiệm virus bằng gạc, mẫu máu và dịch cơ thể đều cho kết quả âm tính.



Sau đó, các nhà nghiên cứu kiểm tra nội tạng, nhưng không tìm thấy dấu hiệu tổn thương do nhiễm virus.



Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm mô ở phần dưới lưỡi cho thấy dương tính với COVID-19 và nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, virus này có thể sinh sôi nhanh chóng trong đĩa Petri (loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy được các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào).



Bên cạnh đó, một số mẫu máu cũng cho kết quả dương tính với kháng thể COVID-19.



Nghiên cứu cho thấy, khoảng 30% số lợn trong thí nghiệm có mức độ nhiễm virus khác nhau, bao gồm cả những con không có triệu chứng.



Các vụ bùng phát ở các nhà máy đóng gói thịt đã được báo cáo ở nhiều quốc gia. Một nghiên cứu của quân đội Mỹ cho thấy SARS-CoV-2 có thể sống ít nhất 2 tuần trên da lợn ở nhiệt độ 4 độ C.



Nhiều người cho rằng thịt động vật có thể là vật trung gian truyền bệnh COVID-19, nhưng hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có thể truyền từ vật nuôi sang người.





