Hy vọng mới trong cuộc đua vắc-xin Covid-19

Việc tiêm vắc-xin có thể khơi dậy phản ứng miễn dịch hệ thống để phòng ngừa bệnh nặng, song giải pháp này có thể không đủ mạnh để ngăn chặn sự lây nhiễm.

Trung Quốc hôm 9-9 phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với vắc-xin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới.



Đây là ứng viên mới nhất của Trung Quốc, được đồng phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Hạ Môn (Trung Quốc) và Trường ĐH Hồng Kông cùng với Công ty dược Beijing Wantai Biological Pharmacy (Trung Quốc). Theo hãng tin Press Trust of India (PTI), các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu trong tháng 11 và Trung Quốc đang tuyển dụng 100 tình nguyện viên.



Các ứng viên vắc-xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc được trưng bày tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ quốc tế Trung Quốc 2020, diễn ra ở Bắc Kinh hôm 5-9. Ảnh: REUTERS



Ban đầu, vắc-xin này được phát triển để ngừa bệnh cúm và được khuyến nghị sử dụng đối với trẻ nhỏ lẫn những người trưởng thành không muốn tiêm chủng. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang nỗ lực phát triển vắc-xin dạng xịt để làm giải pháp thay thế dạng tiêm đối với mọi loại vắc-xin. Vắc-xin trên là ứng viên thứ 10 của Trung Quốc đến được giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người. Loại vắc-xin này chứa virus cúm đã được làm suy yếu và mang các phân đoạn gien protein dằm của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19.



Một vài nhà khoa học hy vọng vắc-xin dạng xịt mũi có khả năng cao hơn trong việc ngừa SARS-CoV-2 lây qua đường hô hấp. Việc tiêm chủng có thể khơi dậy phản ứng miễn dịch hệ thống để phòng ngừa bệnh nặng, song giải pháp này có thể không đủ mạnh để ngăn chặn sự lây nhiễm. Theo báo Science and Technology Daily, các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy ứng viên vắc-xin dạng xịt mũi nêu trên có thể làm giảm đáng kể thương tổn phổi do SARS-CoV-2 gây ra đối với chuột.



Theo hãng tin Bloomberg, hiện có khoảng 36 vắc-xin ngừa Covid-19 được thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới và Trung Quốc đang tạm dẫn đầu trong cuộc đua này, đặc biệt là sau khi Công ty Dược AstraZeneca (Anh) buộc phải hoãn các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối do tình trạng viêm tủy sống không rõ nguyên nhân ở một tình nguyện viên. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng ca ngợi vắc-xin của AstraZeneca, được đồng phát triển bởi Trường ĐH Oxford (Anh), là ứng viên "tiềm năng nhất".



Theo sau thông báo của AstraZeneca, những công ty phát triển vắc-xin hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm CanSino Biologics và China National Biotec Group, nhấn mạnh các sản phẩm đang được họ thử nghiệm đều an toàn và hiệu quả.



Trong một tuyên bố hôm 10-9, Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của WHO Mike Ryan lưu ý rằng phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 là "một cuộc đua để cứu sống sinh mạng, không phải là một cuộc đua giữa các công ty hay các quốc gia".



Cùng ngày, mô tả quyết định của AstraZeneca về việc tạm dừng thử nghiệm vắc-xin là "một lời cảnh tỉnh", nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan nói rằng: "Có nhiều thăng trầm trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và chúng ta phải chuẩn bị. Dù vậy, chúng ta không nên nản lòng. Những sự cố như thế này thường xảy ra".





Philippines dự chi 400 triệu USD mua vắc-xin



Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire hôm 11-9 cho biết quốc gia của bà sẽ được tiếp cận những vắc-xin ngừa Covid-19 tiềm năng do các công ty Mỹ phát triển mà không gặp phải bất cứ điều khoản ràng buộc nào. Dù vậy, bà Vergeire nhấn mạnh mọi vắc-xin tiềm năng đều sẽ phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt để bảo đảm mức độ an toàn và hiệu quả.



Là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất Đông Nam Á với hơn 248.000 ca, Philippines đã đàm phán với các công ty sản xuất vắc-xin Mỹ gồm Moderna và Pfizer, bên cạnh các công ty dược của Trung Quốc và Nga để bảo đảm nguồn cung vắc-xin. Philippines dự kiến mua 40 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 với tổng trị giá 400 triệu USD cho 20 triệu người, gần 20% dân số của nước này.





