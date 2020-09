Đà Nẵng: Ban hành hướng dẫn nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra các quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh thực hiện theo 7 bước.



Hành khách làm thủ tục nhập cảnh trở về Việt Nam.





Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 6439/UBND-SYT hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.



Theo đó, để hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ cho người nhập cảnh vào học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra các quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh thực hiện theo 7 bước.



Bước 1: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho người nhập cảnh phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR và có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam.



Xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19; tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi nhập cảnh, tại nơi xuất, nhập cảnh, tại nơi lưu trú, tại nơi diễn ra cuộc họp, ký kết, tại nơi làm việc; phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.



Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện vận chuyển, xét nghiệm SARS-CoV-2 do cá nhân hoặc đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh chi trả theo quy định hiện hành.



Đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn chi phí (trừ chi phí cách ly y tế tại cơ sở lưu trú theo nguyện vọng).



Bước 2, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh (nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày hoặc trên 14 ngày; người nhập cảnh đến từ các nước đã được kiểm soát tốt về dịch, không qua nước thứ ba hoặc qua nước thứ ba) xây dựng phương án gửi về Sở Y tế để được thẩm định và thống nhất về địa điểm lưu trú, phương tiện vận chuyển, phương án làm việc và cách ly y tế cụ thể cho người nhập cảnh, phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình cách ly y tế, làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc.



Bước 3: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh gửi hồ sơ đến các cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh để được xem xét, giải quyết.



Bước 4: Cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh gửi hồ sơ trình tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản phê duyệt người nhập cảnh gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét, giải quyết.



Bước 5: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi tiếp nhận văn bản Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an nêu tại bước 4, chủ động liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để được cấp phép nhập cảnh.



Bước 6: Khi được cấp phép nhập cảnh, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và cơ quan liên quan tại thành phố Đà Nẵng các thông tin cụ thể về thời gian hạ cánh, số hiệu chuyến bay, số lượng chuyên gia nhập cảnh và các thông tin liên quan khác để có cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện cách ly y tế dựa trên phương án đã được Sở Y tế thống nhất (Trường hợp nếu nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng).



Nếu nhập cảnh tại các địa phương khác thì các đơn vị, cá nhân phải chủ động thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi người nhập cảnh được cấp phép nhập cảnh biết, đồng thời đề nghị Sở Y tế địa phương đó cung cấp phương án cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của địa phương và các yêu cầu khác về hồ sơ, thủ tục (nếu có) để tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin phép nhập cảnh.



Bước 7: Sau khi người nhập cảnh hoàn thành cách ly tại địa phương khác, trở về thành phố Đà Nẵng để làm việc, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho Sở Y tế thành phố Đà Nẵng biết để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe theo quy định.



Đối với trường hợp người nhập cảnh thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế thì không thực hiện bước 2, 4 và 5. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế và cơ quan liên quan về việc nhập cảnh để triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.



Công văn nêu rõ, đơn vị không thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng nhưng có phương án nhập cảnh, cách ly, làm việc thực địa, tổ chức họp, ký kết tại thành phố Đà Nẵng cần xây dựng phương án gửi về Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.



Việc xin phép cho chuyên gia của đơn vị được nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện theo quy định, thủ tục của Ủy ban Nhân dân địa phương nơi đơn vị có trụ sở hoạt động.



Người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng (trên các chuyến bay cứu hộ, hồi hương), ngay tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng được chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và được xét nghiệm SARS-CoV-2.



Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển đến cơ sở y tế điều trị theo quy định; có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc cơ sở lưu trú theo nguyện vọng cá nhân, chi phí do người cách ly chi trả.



Tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký trước, có xác nhận của cơ sở lưu trú thì được phép chuyển đến cách ly tại khách sạn đã đăng ký, nếu chưa đăng ký, đặt phòng tại cơ sở lưu trú thì liên hệ với ban quản lý cơ sở cách ly tập trung để được hướng dẫn.

