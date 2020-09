Anh đột ngột ngừng thử nghiệm vắc xin COVID-19 'tiềm năng nhất'

Hãng dược AstraZeneca của Anh ngày 8-9 thông báo ngừng thử nghiệm lâm sàng theo cách thức ngẫu nhiên đối với vắc xin AZD1222 sau khi một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm mắc chứng bệnh chưa rõ nguyên nhân.



Logo của hãng dược Anh - Thụy Điển AstraZeneca tại tây bắc nước Anh - Ảnh: AFP



Vắc xin AZD1222, do hãng dược AstraZeneca phát triển cùng ĐH Oxford, được đánh giá là một trong những vắc xin tiềm năng nhất ngừa bệnh COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra.



"Là một phần của quá trình thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng trên toàn cầu về vắc xin AZD1222, chúng tôi đã khởi động quy trình đánh giá tiêu chuẩn và chúng tôi tự nguyện tạm dừng thử nghiệm để cho phép một ủy ban độc lập tiến hành đánh giá về dữ liệu an toàn của vắc xin này" - người phát ngôn của AstraZeneca thông báo ngày 8-9.



Người này khẳng định đây là một quyết định phù hợp với nguyên tắc chung trong mọi cuộc thử nghiệm khi phát sinh các trường hợp người tham gia thử nghiệm bất ngờ mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Do đó, việc đánh giá mức độ an toàn của vắc xin AZD1222 là cần thiết và AstraZeneca sẽ tiếp tục bảo toàn các kết quả thử nghiệm vắc xin từ trước đến nay.



Người phát ngôn của AstraZeneca cũng nói thêm rằng trong các thử nghiệm lớn, các tình huống bệnh tật đôi khi sẽ xảy ra một cách tình cờ nhưng cần được xem xét một cách độc lập.



Việc tạm ngừng thử nghiệm lâm sàng không phải là hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19.



AstraZeneca là một trong 9 công ty hiện đang bước vào thử nghiệm giai đoạn 3 - giai đoạn cuối cùng - các vắc xin COVID-19 tiềm năng. Tại Mỹ, AstraZeneca đã bắt đầu thử nghiệm trên 30.000 tình nguyện viên kể từ ngày 31-8.



Cho đến nay, AZD1222 đã tạo ra các phản ứng miễn dịch mạnh và không gây ra các lo ngại đáng kể về mức độ an toàn.

Theo ANH THƯ (TTO)