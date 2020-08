Nga đặt tên Sputnik V cho vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Nga đã đặt tên vắc xin phòng Covid-19 vừa được phê chuẩn là “Sputnik V”, giống tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới do Liên Xô chế tạo và phóng vào vũ trụ năm 1957.



RDIF công bố bức ảnh về vắc xin phòng Covid-19 được phê chuẩn đầu tiên trên thế giới - Ảnh: AFP





Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev ngày 11.8 công bố tên của vắc xin mới và cho biết hơn 20 quốc gia đã đặt hàng trước 1 tỉ liều vắc xin đầu tiên trên thế giới do Nga sản xuất, theo AFP.



Ông Dmitriev đưa ra thông tin sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố phê chuẩn vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên trên thế giới sau cuộc thử nghiệm lâm sàng chưa đầy 2 tháng.



Một số nhà khoa học quốc tế bày tỏ lo ngại trước tốc độ mà Nga phát triển, thử nghiệm và tung ra vắc xin.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tuần rồi kêu gọi Nga thực hiện "tất cả các giai đoạn" cần thiết để phát triển một loại vắc xin an toàn.



Phát biểu tại cuộc họp chính phủ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Putin bác bỏ những mối lo ngại đó, khẳng định vắc xin do Viện Gamaleya ở thủ đô Moscow phát triển là an toàn và đã được tiêm cho một người con gái của ông.



“Tôi biết rằng vắc xin khá hiệu quả, hình thành khả năng miễn dịch mạnh mẽ và tôi xin nhắc lại vắc xin này đã vượt qua tất cả các quy định kiểm tra cần thiết”, ông Putin nhấn mạnh. Ông Putin đồng thời bày tỏ kỳ vọng Nga sớm sản xuất đại trà vắc xin phòng Covid-19.



Tuy nhiên, Bộ Y tế Nga phê chuẩn vắc xin trước khi bắt đầu cuộc thử nghiệm quy mô lớn hơn với hàng ngàn người tham gia, thường được gọi là Giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là bước cuối cùng trước khi vắc xin được phê chuẩn.



Hiệp hội các tổ chức thử nghiệm lâm sàng (ACTO) có trụ sở tại Moscow trong tuần này đã kêu gọi Bộ Y tế Nga hoãn phê chuẩn cho đến khi thử nghiệm cuối cùng được hoàn tất thành công. ACTO là một tổ chức đại diện cho các hãng hàng đầu thế giới tại Nga.



Vắc xin của Nga được phát triển theo công nghệ vector virus, tức sử dụng một loại virus khác để mang mã di truyền ADN kích thích phản ứng miễn dịch cần thiết vào tế bào, theo AFP. Công ty CanSino của Trung Quốc cũng phát triển vắc xin dựa trên công nghệ tương tự.

Theo PHÚC DUY (thanhnien)