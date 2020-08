Gia Lai đồng lòng chống dịch Covid-19

(GLO)- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã cấp bách triển khai nhiều giải pháp phòng-chống dịch bệnh. Đồng lòng chung sức, người dân cũng nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.





Nâng cao ý thức trách nhiệm



Theo thống kê của Sở Y tế, những ngày qua, nhiều người dân trở về từ vùng dịch đã chủ động thực hiện khai báo y tế. Từ ngày 28-7 đến 1-8, toàn tỉnh có gần 6.000 công dân trở về từ vùng dịch. Tất cả các công dân này đều phối hợp với ngành chức năng chủ động khai báo y tế và thực hiện các khuyến cáo về phòng-chống dịch Covid-19.



Đến khai báo tại Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku), anh Nguyễn Văn Huy (tổ 5) cho hay: “Ngày 14-7, tôi đi Đà Nẵng, đến ngày 19-7 về lại Gia Lai. 1 tuần sau thì có thông tin về dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Tại các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 như thông tin của Bộ Y tế, tôi đều không có mặt. Từ đó đến nay, tình hình sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau khi nghe khuyến cáo, tôi đã đến Trạm Y tế phường để thực hiện khai báo”.

Người dân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện



Nếu dịch bệnh không diễn biến phức tạp thì dự kiến ngày 8-8 tới, gia đình bà Phan Thị Phương Dung (tổ 4, phường Hội Thương) sẽ tổ chức đám cưới cho con trai. Mọi việc đã sẵn sàng, nhưng vì dịch bệnh nên gia đình quyết định hoãn đám cưới.

Bà Dung chia sẻ: “Con trai tôi từ Đà Nẵng về đây để chuẩn bị đám cưới nhưng giờ thì quyết định hoãn lại. Hôm nay, 2 mẹ con cùng đi khai báo y tế theo quy định. Trước đó, con trai tôi đã tự cách ly tại nhà để phòng dịch. Gia đình tôi cũng thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường; thực hiện giãn cách 2 m; giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; thường xuyên rửa tay sát khuẩn”.



Từ ngày 26-7, Trung tâm Thiên Phú (hẻm 125 Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cũng đã chủ động thông báo đến toàn thể phụ huynh về việc không tổ chức dạy thêm dịp hè. Chị Lê Thị Thúy Hằng-Chủ nhiệm Trung tâm-cho biết: “Tôi đã gặp gỡ giáo viên tại Trung tâm và thống nhất không tổ chức dạy thêm để phòng dịch. Tất cả giáo viên đều đồng tình, đồng lòng cùng cả nước chung tay chống dịch”.



Đồng lòng chống dịch



Tạm dừng hoạt động tại Trung tâm, chị Lê Thị Thúy Hằng dùng thời gian rỗi may khẩu trang tặng các đơn vị y tế và các khu cách ly. Đợt này, dự kiến cá nhân chị sẽ may tặng khoảng 2.000 khẩu trang. Trước đó, trong đợt 1, chị cùng nhóm Pleiku Blue đã may tặng gần 20.000 khẩu trang vải.



Tại các khu dân cư, mỗi người dân đều là một giám sát viên kịp thời phát hiện các trường hợp người từ nước ngoài hoặc đi từ vùng có dịch về để báo cáo tổ trưởng tổ dân phố, từ đó vận động, tuyên truyền đi khai báo y tế; nếu cần thiết thì cách ly tập trung theo quy định.

Ông Bùi Xuân Đồng-Tổ trưởng tổ 7 (phường Hội Thương) cho biết: “Người dân trên địa bàn đều rất có ý thức trách nhiệm trong việc khai báo y tế khi đi từ vùng có dịch về và khi cách ly tại nhà. Ngoài ra, khi có thông tin về tình hình dịch bệnh, người dân sẽ báo ngay cho ngành chức năng kịp thời có biện pháp xử lý nhanh chóng”.



Phòng-chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là sự chung sức, đồng lòng của người dân. Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh-nhấn mạnh: Mỗi người dân chỉ cần thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch sẽ góp phần cùng với ngành chức năng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

“Bà con phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Những người từ Đà Nẵng trở về Gia Lai từ ngày 1-7 đến nay phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe; đối với những người đã đến các khu vực có nguy cơ cao hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu xét nghiệm ngay”-ông Hải khuyến cáo.

Bên cạnh đó, người dân cần theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống, không nên chia sẻ hoặc đăng tải thông tin không xác thực, vô căn cứ gây hoang mang dư luận. Các trường hợp tung tin, bịa đặt, đưa tin sai sự thật về dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NHƯ NGUYỆN