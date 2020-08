Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt 800.000 người

Theo hãng tin AFP, tính đến tối 22/8 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 800.000 người, trong đó Mỹ Latinh và Caribe là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.



Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Chôn cất thi thể người tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)





Theo hãng tin AFP của Pháp, tính đến tối 22/8 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 800.000 người.



Cụ thể, trên thế giới ghi nhận 23.003.079 bệnh nhân COVID-19, trong đó số người tử vong là 800.004 người.



Mỹ Latinh và Caribe là khu vực chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất với 254.897 trường hợp tử vong.



Hơn 50% số bệnh nhân tử vong trên thế giới tập trung ở 4 nước: Mỹ (175.416 người), Brazil (113.358 người), Mexico (59.610 người) và Ấn Độ (55.794 người).



Kể từ khi xuất hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc tháng 12 năm ngoái, đến nay, dịch bệnh đã lây lan ra hơn 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.



Ngày 22/8, Ấn Độ thông báo có thêm 69.878 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở nước này trên 60.000 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 2,98 triệu ca, chỉ sau Mỹ và Brazil.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 55.794 ca sau khi có thêm 945 ca tử vong.



Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ ngày 2/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)



Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Ấn Độ đang gây sức ép đối với chính phủ trong việc hạn chế các cuộc tụ tập đông người trong bối cảnh lễ hội thần Ganesh đầu voi của tín đồ Ấn Độ giáo kéo dài 11 ngày đã diễn ra trong tháng này tại phần lớn các vùng ở miền Tây nước này, nhất là ở thủ đô tài chính Mumbai. Lễ hội này thường thu hút một lượng rất lớn người dân tham gia.



Viện kiểm soát dịch bệnh RKI của Đức ngày 22/8 cho biết nước này có thêm 2.034 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Đức lên 232.082 ca và tổng số ca tử vong do COVID-19 lên tới 9.267 ca sau khi có thêm 7 ca tử vong.



Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Đức mà theo giới chức nước này nguyên nhân là do một lượng lớn du khách về nước, trong đó có những người trở về từ những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.



Chính phủ Đức đã kêu gọi người dân hành động một cách "có trách nhiệm" bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.



Trung tâm ứng phó dịch COVID-19 của Nga ngày 22/8 thông báo nước này trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 4.921 ca nhiễm mới và 121 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 951.897 ca và 16.310 ca tử vong.



Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Trong đó, thủ đô Moskva vẫn là khu vực chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với tổng số ca nhiễm lên tới 256.513 ca sau khi có thêm 687 ca nhiễm mới.



Đến nay, 767.477 bệnh nhân ở Nga đã được phục hồi sau khi có thêm 6.147 bệnh nhân phục hồi trong 24 giờ qua.



Bộ Y tế Philippines thông báo nước này ghi nhận thêm 4.933 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 26 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 187.249 ca và 2.966 ca tử vong.



Tại Đông Nam Á, Philippines hiện là nước có số ca nhiễm cao nhất và là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai sau Indonesia.

Theo Phương Hồ-Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)