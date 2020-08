Đại dịch toàn cầu: 15 giây có 1 người tử vong vì COVID-19

Con số tử vong trên toàn cầu do COVID-19 đã vượt mốc 800.000 ca tính tới ngày 22.8, dẫn đầu là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.



Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu vượt 800.000 người

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân COVID-19 đã qua đời lên một xe tải đông lạnh tại Trung tâm Bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP



Theo dữ liệu tính toán của Reuters, trên thế giới có gần 5.900 người chết vì COVID-19 mỗi ngày (24h), trong khoảng thời gian hai tuần gần đây tính từ 8.8 đến 21.8. Tỉ lệ này tương đương với 246 người chết mỗi giờ, hoặc một người chết sau mỗi 15 giây.



Tỉ lệ tử vong do COVID-19 đang giữ tốc độ ổn định, với việc mất 17 ngày để tăng từ 700.000 lên 800.000 ca tử vong, bằng khoảng thời gian để tăng từ 600.000 lên 700.000 ca tử vong do COVID-19.



Số người tử vong tại Mỹ đã vượt qua mốc 180.000 vào ngày 23.8, kỉ lục cao nhất trên thế giới. Trong khi số ca mắc mới đã giảm so với mức đỉnh vào tháng 7, nước Mỹ hiện vẫn ghi nhận hơn 360.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi tuần.



Nhiều trường học và đại học công lập ở Mỹ đã mở lại các lớp học cho học sinh mặc dù tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở một số vùng tại nước này là gần 20%. Chưa đầy một tuần sau khi mở lại, một số trường học đã tiếp tục chuyển sang hình thức học trực tuyến do tình trạng lây nhiễm virus tăng đột biến.



Tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, tổng số ca tử vong do COVID-19 lên đến hơn 56.000 ca tính đến 23.8, 5 tháng sau khi quốc gia này báo cáo ca tử vong đầu tiên do COVID-19.



Ấn Độ là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Brazil, ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc COVID-19. Nước này có tỉ lệ tử vong tương đối thấp là 1,9%, so với mức trung bình 3,5% của thế giới, nhưng nhiều khả năng là do báo cáo thiếu.



Tỉ lệ các ca tử vong ở Mỹ và Brazil ghi nhận ở mức khoảng 3%.



Các chuyên gia y tế đã lên tiếng báo động rằng Mỹ và Brazil vẫn chưa có kế hoạch toàn diện để chống lại đại dịch, khi chính quyền vẫn tập trung vào việc mở cửa trở lại các trường học và cơ sở kinh doanh, điều này có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng lây lan dịch bệnh.



Số người chết do COVID-19 ở Brazil đã vượt qua mốc 100.000 người tính đến 8.8 và tiếp tục tăng nhanh khi hầu hết các thành phố của Brazil mở cửa trở lại các cửa hàng và dịch vụ ăn uống mặc dù đại dịch ở nước này vẫn chưa lên đến đỉnh điểm.



Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại



Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.



Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.



Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.



Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.



Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!



https://laodong.vn/the-gioi/dai-dich-toan-cau-15-giay-co-1-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-830124.ldo



Theo Bảo Châu (LĐO)