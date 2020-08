COVID-19 thế giới 11.8: Gần 100.000 trẻ em Mỹ nhiễm virus vào cuối tháng 7

Theo một báo cáo mới, gần 100.000 trẻ em ở Mỹ đã mắc COVID-19 trong hai tuần cuối tháng bảy.



Nhân viên gác cửa đeo khẩu trang đứng bên ngoài Trung tâm Rockefeller khi đài quan sát Top of The Rock tại đây được mở cửa trở lại cho công chúng vào 6.8 sau gần 5 tháng đóng cửa chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP



Washington Post dẫn báo cáo phân tích do Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng thực hiện cho thấy, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng 40% trong khoảng thời gian từ ngày 16.7 đến ngày 30.7, tương đương gần 97.000 ca. Tính đến 30.7, tổng số có 338.982 ca mắc COVID-19 thuộc đối tượng là trẻ em ở Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu.



Phân tích được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 5.245.633 ca mắc COVID-19 và 166.088 ca tử vong. Các bang ở Mỹ đang cho các học sinh trở lại trường học sau nhiều tháng nghỉ chống dịch, một số bang sau đó đã phải tiếp tục dừng việc học trực tiếp tại trường do các ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao.



Tính đến 6h30 ngày 11.8 (theo giờ Việt Nam), theo số liệu từ trang Worldometers, toàn thế giới ghi nhận tổng số 20.230.797 ca mắc COVID-19 và 737.647 ca tử vong.



Trong vòng 24h qua, toàn cầu ghi nhận thêm 201.764 ca COVID-19 mới. Trong đó, Ấn Độ chiếm nhiều nhất toàn cầu với 53.016 ca mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 2.267.153 ca và 45.353 ca tử vong. Ấn Độ hiện đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc và ca tử vong, sau Mỹ và Brazil.



Tính đến nay, đại dịch COVID-19 đã được báo cáo ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi ca mắc đầu tiên được xác nhận ở Trung Quốc vào tháng 12.2019.



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm 10.8 cho biết, có một ''khoảng cách lớn toàn cầu'' giữa số tiền cần thiết để chống đại dịch COVID-19 với số tiền quyên góp được. WHO mới chỉ đi được ''10% chặng đường'' trong mục tiêu quyên góp hàng tỉ USD cần thiết.



''Chỉ riêng vaccine, cần phải có hơn 100 tỉ USD'', ông Tedros cho biết.



Tuy nhiên, ông cũng nói rằng đã nhìn thấy ''những chồi xanh của hi vọng'' và ''không bao giờ là quá muộn để xoay chuyển tình thế đại dịch''. Thông điệp được ông Tedros đưa ra là phải ''ngăn chặn, ngăn chặn và ngăn chặn''.

Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)