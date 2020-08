Bệnh nhân 416 mắc Covid-19 phổi đông đặc, nặng hơn phi công người Anh

Bệnh nhân 416, ca bệnh đầu tiên mắc Covid-19 trong đợt dịch mới, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, phổi của bệnh nhân đông đặc.





Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân 416, ca bệnh đầu tiên mắc Covid-19 trong đợt dịch ở Đà Nẵng, diễn biến vẫn rất nặng. Bệnh nhân tiếp tục được hội chẩn quốc gia để các chuyên gia đưa ra phương án điều trị tối ưu.



Bệnh nhân 416 được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) một ngày (24-7) trước khi chính thức được công bố dương tính SARS-CoV-2 do diễn biến tăng nặng rất nhanh. Ngày 6-8, bệnh nhân này được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đến thời điểm này người đàn ông 57 tuổi đã có 31 ngày phải can thiệp ECMO.



Bác sĩ Trần Thanh Linh - Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ được tăng cường cho TP Đà Nẵng - cho biết trong quá trình điều trị, ngày 18-8, bệnh nhân chuyển âm tính 1 lần với SARS-CoV-2, tuy nhiên từ 20 đến 24-8, bệnh nhân lại dương tính 3 lần với SARS-CoV-2. Từ ngày 24-8, bệnh nhân được dùng thêm hai loại thuốc được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ra để điều trị tình trạng nhiễm khuẩn. "Hiện bệnh nhân 416 phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, máy thở. Đánh giá phổi trên siêu âm cho thấy phổi của bệnh nhân đông đặc phổi và có tình trạng xơ phổi. X-quang phổi của bệnh nhân rất xấu. Quá trình điều trị của bệnh nhân còn nhiều khó khăn phía trước, tiên lượng tử vong rất cao. Khả năng cai ECMO của bệnh nhân này khó khả dĩ" - bác sĩ Linh nói.





Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai được tăng cường cho Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc, Quảng Nam điều trị bệnh nhân Covid -19 nặng - Ảnh: Bác sĩ cung cấp





Từ điểm cầu Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia buổi hội chẩn, đại diện lãnh đạo bệnh viện này nhận định trường hợp bệnh nhân 416 còn nặng hơn, khó hơn cả bệnh nhân 91 (phi công người Anh) cũng từng tiên lượng tử vong cao, thời gian điều trị kéo dài nhưng sau đó hồi phục kỳ diệu và trở về nước. Điểm khác biệt là bệnh nhân 91 không có bệnh nền nhiều như bệnh nhân 416. Các bác sĩ cũng đưa ra giả thuyết chờ bệnh nhân sạch hoàn toàn SARS-CoV-2, đánh giá thể tích, chức năng phổi, cùng các điều kiện khác để tính toán khả năng ghép phổi.



Ngoài bệnh nhân 416, có hai bệnh nhân trẻ mắc Covid-19 diễn biến xấu, nguy cơ tử vong rất gần. Đó là bệnh nhân 758 (nam, 36 tuổi, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đây là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, tăng huyết áp, vào Bệnh viện Đà Nẵng ngày 29-6 vì dịch lọc đục, điều trị ở Khoa Thận - Nội tiết. Hiện bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do Covid-19, suy thận mạn lọc màng bụng, tăng huyết áp, suy tim, thể trạng suy kiệt. Bệnh nhân còn sốt cao liên tục. "Nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất gần"- đại diện Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, nơi bệnh nhân đang điều trị, nhận định.



Trường hợp trẻ tuổi thứ 2 là bệnh nhân 996 (nam, 28 tuổi, quê xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Theo bác sĩ điều trị, nam thanh niên này bị ung thư tủy bào, tiền sử bệnh bạch cầu cấp. Trước đó, từ ngày 3 và 4-8, bệnh nhân điều trị bạch cầu cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng rồi chuyển sang Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho tới khi phát hiện ra Covid-19 và chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục.



Hội chẩn trực tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng - Ảnh: T.Bình



Hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân 758, PGS-TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ với Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bởi tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ xấu. Các biện pháp như tối ưu hóa kháng sinh, thở máy, thông khí đã triển khai nhưng không đạt được mục tiêu. Ngoài ra, vấn đề dinh dưỡng cho nam bệnh nhân 36 tuổi rất nan giải vì bệnh nhân suy kiệt.



GS-TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nhận định hiện nay vẫn còn nhiều bệnh nhân nặng, các chuyên gia đang nỗ lực hết mình để cứu sinh mạng các bệnh nhân này.

Theo D.Thu (NLĐO)