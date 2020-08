2 ca tử vong, nhiều ca nặng: Khẩn trương "giải tỏa" cho Đà Nẵng

Tính đến hết ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận 558 trường hợp mắc Covid-19. Cụ thể, ổ dịch Đà Nẵng ghi nhận 92 trường hợp mắc Covid-19. Tại 5 tỉnh, thành phố khác trên cả nước ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc Covid-19, gồm Quảng Nam 15 ca, Quảng Ngãi 1 ca; TP.HCM 5 ca; Hà Nội 2 ca; Đắk Lắk 1 ca. Tất cả các trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh tại Đà Nẵng. Trong chiều 31/7 cũng ghi nhận 26 ca Covid-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay từ khi xuống sân bay, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Ngày 31/7 cũng ghi nhận 2 ca Covid-19 tử vong. Đây là những bệnh nhân cao tuổi, đã bị nhiều bệnh mãn tinh nhiều năm. Ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân 428 (nam, 70 tuổi, trú tại Quảng Nam). Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo 10 năm, tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ; tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền nhiều bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Bệnh nhân tử vong thứ 2 (BN 437, nam, 61 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) cũng có tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout; tử vong do sốc nhiễm trùng nhiều bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Bệnh nhân này đã được sử dụng ECMO nhưng cũng không qua khỏi. Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong số các bệnh nhân đang được điều trị có 20 bệnh nhân nặng, 1 ca chạy ECMO, 11 ca đang thở máy. Nhận định về lý do giai đoạn này có nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong số các bệnh nhân Covid-19 được phát hiện những ngày qua, có nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi, đang là bệnh nhân được cấp cứu ở bệnh viện, có nhiều bệnh nền phức tạp, nhiều người đang chạy thận nhân tạo, mắc các bệnh lý tim mạch, thận, thậm chí ung thư... Do đó, khi mắc Covid-19 thì tình trạng các bệnh lý nền nặng hơn, khó điều trị hơn, diễn tiến bệnh nguy kịch cũng nhanh hơn. Cụ thể như 2 ca tử vong đều là những bệnh nhân có 5-6 bệnh hiểm nghèo, suy kiệt sức lực.