14 quốc gia trên thế giới chưa có ca mắc COVID-19 nào tính tới 23.8

Đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lây lan ra 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo thống kê của Đại học John Hopkins. Tuy nhiên, tính đến ngày 23.8, vẫn còn 14 quốc gia chưa có ca COVID-19 nào.



1. Samoa



Với dân số 200.000 người, quốc đảo Samoa đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới vào tháng 3 để ngăn chặn dịch bệnh. Nước này chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 cho tới nay, theo tin từ Business Insider.



2. Cộng hòa Quần đảo Marshall



Quốc gia với vị trí gần xích đạo trên Thái Bình Dương, cho đến nay chưa phát hiện ca COVID-19 nào trong cộng đồng 60.000 dân của họ.



3. Quần đảo Solomon



Quốc gia được hình thành từ hàng loạt các hòn đảo này đã áp đặt các hạn chế nhập cảnh ngay khi đại dịch toàn cầu bắt đầu bùng phát, và hiện đang xem xét biện pháp thu hút du lịch nhưng vẫn đảm bảo giữ được tình trạng không có ca mắc COVID-19 nào.



4. Cộng hòa Vanuatu



Quốc gia nam Thái Bình Dương này chưa từng ghi nhận ca COVID-19 nào. Vanuatu đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3 kéo dài tới cuối 2020 để ngăn chặn virus xâm nhập.



5. Vương quốc Tonga



Quần đảo độc lập ở phía nam Thái Bình Dương với hơn 100.000 dân, đã nhanh chóng đóng cửa biên giới và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Vào tháng 3 đã từng có 1 ca nghi ngờ mắc COVID-19 ở nước này nhưng sau đó đã được xác nhận là không có virus.



6. Cộng hòa Kiribati



Đảo quốc ở trung tâm Thái Bình Dương chưa từng phát hiện ca mắc nào trong số dân 110.000 người. Theo quy định, những người đến từ các quốc gia đang có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng phải ''cách ly ít nhất 14 ngày ở một quốc gia không có COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Kiribati, đồng thời phải trình được giấy chứng nhận y tế xác nhận không mắc COVID-19''.



7. Turkmenistan



Quốc gia Trung Á này không báo cáo bất kì ca mắc COVID-19 nào, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này khó có thể tin được. Tuy nhiên, Turkmenistan là nước thực hiện hạn chế đi lại từ rất sớm và là một trong những quốc gia khó nhập cảnh nhất, có lẽ đây chính là lí do giúp họ tránh được đại dịch.



8. Liên bang Micronesia



Được hình thành từ 600 hòn đảo, quốc đảo Thái Bình Dương này chưa ghi nhận ca mắc nào. Trước đó, họ đã nhanh chóng đóng cửa biên giới và diễn tập phòng chống đại dịch COVID-19. Các công dân hồi hương được yêu cầu cách ly.



9. Cộng hòa Nauru



Quốc đảo Thái Bình Dương hơn 10.000 dân chưa từng ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, dù Chính phủ nước này đã bày tỏ lo lắng về tình trạng đại dịch gia tăng nhanh chóng ở khu vực Châu Đại Dương xung quanh, điển hình là Australia và New Zealand.



10. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên



Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên đã nhiều lần coi bệnh dịch COVID-19 là mối đe dọa tiềm tàng, tuy nhiên cho đến nay, nước này chưa công bố bất kì ca mắc COVID-19 nào.



11. Cộng hòa Palau



Quốc đảo tây Thái Bình Dương với 18.000 dân, không có ca mắc COVID-19. Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn để các công dân có thể tự bảo vệ mình.



12. Quần đảo Cook



Quốc đảo tự trị ở nam Thái Bình Dương không ghi nhận bất kì ca COVID-19 nào. Nước này đã nhanh chóng đóng cửa biên giới vào giữa tháng 8 khi đại dịch quay trở lại New Zealand.



13. Niue



Với dân số dưới 2.000 người, quốc đảo nam Thái Bình Dương này không có ca mắc COVID-19 nào.



14. Đảo quốc Tuvalu



Đứng thứ 4 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất thế giới, quốc đảo Tuvalu với 12.000 cư dân cũng không có ca lây nhiễm virus nào.





