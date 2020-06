Một bệnh nhân ở Hải Phòng tái dương tính sau điều trị Covid-19

Theo Sở Y tế Hải Phòng, anh T.T.T. dương tính với Covid-19 (bệnh nhân số 300 của Việt Nam), không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Ngày 16-6, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng thực hiện xét nghiệm có kết quả dương tính đối với trường hợp của anh T.T.T. (bệnh nhân số 300 của Việt Nam, SN 1994, địa chỉ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi và ra viện ngày 8-6.

Ảnh minh họa

Trước đó, bệnh nhân T.T.T đi trên chuyến bay VN62 từ Arkhangelsk (Nga) về sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4 giờ ngày 13-5. Sau khi xuống sân bay, anh T. đã được cách ly tập trung tại Trường quân chính Thái Bình. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 13-5 là dương tính. Bệnh nhân được chuyển về cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 14-5, đến ngày 8-6. Trước khi xuất viện đã có 4 lần xét nghiệm kết quả âm tính.

Sau khi ra viện, bệnh nhân được xe của Lữ đoàn 679/Vùng 1 Hải quân đón về nơi đóng quân của đơn vị tại xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng thực hiện cách ly. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch, Lữ đoàn 679 đề nghị Sở Y tế Hải Phòng thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với trường hợp này. Theo đó, ngày 16-6, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân T., Sở Y tế Hải Phòng đã thông báo kết quả xét nghiệm cho Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Hải quân, đề nghị đơn vị phối hợp với ngành y tế chuyển bệnh nhân về Khoa Bệnh Nhiệt đới - Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp để cách ly y tế; đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển bệnh nhân về Khoa Bệnh Nhiệt đới - Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp ngay trong tối ngày 16-6. Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế, phòng Y tế huyện An Lão phối hợp cùng Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Hải quân triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng, khử trùng triệt để, quản lý người tiếp xúc gần và lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc; đồng thời, thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tới Sở Y tế tỉnh Thái Bình để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đến 19 giờ ngày 16-6, bệnh nhân vào khoa Bệnh Nhiệt đới - Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng: tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt (nhiệt độ 36,8 độ C), huyết áp 110/60 mmHg, mạch 80 lần/phút, không mệt mỏi, không ho, không khó thở, tần số thở 18 lần/phút, không đau tức ngực, không khạc đờm, tim đều rõ, phổi không rales, bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy, hội chứng màng não âm tính. Bệnh nhân đã được cách ly tuyệt đối trong phòng áp lực âm.

Trong sáng 18-6, Sở Y tế Hải Phòng cho biết 4 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tính tới thời điểm này, bệnh nhân không có khả năng lây lan bệnh ra cộng đồng.