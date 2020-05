Thêm 4 bệnh nhân COVID-19: 2 tiếp viên hàng không và 2 du học sinh

Bộ Y tế vừa xác nhận có thêm 4 bệnh nhân COVID-19, cả 4 đều mới từ nước ngoài về, trong đó có 2 tiếp viên trong chuyến bay từ Liên bang Nga và 2 du học sinh từ Mỹ.





Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN





Theo báo cáo từ các trung tâm kiểm soát bệnh tật của TP.HCM và Hà Nội, đã có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm 2 tiếp viên của Vietnam Airlines phục vụ chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (LB Nga) về sân bay Vân Đồn ngày 13-5, và 2 hành khách trên chuyến bay VN001 từ Washington D.C (Mỹ) về sân bay Nội Bài ngày 16-5.



Bộ Y tế cho biết tất cả các ca dương tính trên đều được cách ly sau khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Cụ thể như sau:



CA BỆNH 321 (BN321): Bệnh nhân nam, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nghề nghiệp: tiếp viên hàng không Hãng Vietnam Airlines.



CA BỆNH 322 (BN322): Bệnh nhân nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nghề nghiệp: tiếp viên hàng không Hãng Vietnam Airlines.



Hai tiếp viên này thực hiện chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn ngày 13-5. Sau khi làm thủ tục khai báo y tế và nhập cảnh, toàn bộ nhóm tiếp viên quay trở lại máy bay, bay về Hà Nội trên chuyến bay không có hành khách.



Tới 10h ngày 13-5, nhóm tiếp viên đáp chuyến bay VN7485 không có hành khách từ Hà Nội đến TP.HCM. Tại TP.HCM, nhóm tiếp viên được cách ly tại khu lưu trú của Vietnam Airlines ở P. 2, quận Tân Bình, TP.HCM.



Tại nơi cách ly, BN321 ở chung phòng với BN322. Ngày 14-5, cả hai được xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính.



Chiều 16-5, BN321 bị sốt 38,2 độ C, ngày 17-5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển điều trị, cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.



Sau khi BN321 bị sốt (ngày 16-5), BN322 được chuyển phòng ở một mình. Tối 17-5, sau khi BN221 có kết quả xét nghiệm dương tính, BN322 được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại khu C Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi, thuộc đối tượng tiếp xúc gần.



Ngày 18-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển điều trị, cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.



CA BỆNH 323 (BN323): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước ngày 16-5 trên chuyến bay VN001, số ghế 41D.



CA BỆNH 324 (BN324): Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước ngày 16-5 trên chuyến bay VN001, số ghế 27K.



Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài, hai trường hợp trên và các hành khách cùng chuyến bay được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.



BN323 và BN324 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17-5. Hiện nay cả hai đã được chuyển đến điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.



Như vậy tính đến ngày 18-5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 324 bệnh nhân, 263 người đã bình phục (thêm 3 bệnh nhân mới được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương công bố khỏi bệnh ngày 18-5), 61 người đang tiếp tục điều trị.



Riêng chuyến bay VN0062 từ Nga về nước ngày 13-5, tính cả 2 tiếp viên, đến nay đã ghi nhận tổng cộng 31 bệnh nhân.

Theo LAN ANH (TTO)