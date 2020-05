Mỹ: Tin tặc Trung Quốc tìm cách đánh cắp nghiên cứu về vắcxin

FBI và các chuyên gia an ninh mạng của Mỹ cho rằng các tin tặc Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp nghiên cứu về việc phát triển vắcxin kháng virus SARS-CoV-2.





WHO cảnh báo việc chủ động lây nhiễm virus corona để tăng tốc nghiên cứu vắcxin

Mỹ sắp thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên người

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)





Truyền thông Mỹ ngày 11/5 đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các chuyên gia an ninh mạng của Mỹ cho rằng các tin tặc Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp nghiên cứu về việc phát triển vắcxin kháng virus SARS-CoV-2.



Theo các nguồn tin truyền thông, FBI và Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang lên kế hoạch công bố cảnh báo về nguy cơ từ những tin tặc Trung Quốc trong bối cảnh các chính phủ và các công ty tư nhân đang chạy đua phát triển vắcxin kháng virus SARS-CoV-2.



Cũng theo truyền thông Mỹ, tin tặc Trung Quốc cũng đang nhắm đến thông tin và sở hữu trí tuệ về các biện pháp điều trị và xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.



Các quan chức Mỹ cáo buộc tin tặc này có mối liên hệ với Chính phủ Trung Quốc. Một cảnh báo chính thức từ FBI và DHS có thể được đưa trong vài ngày tới.

Theo Vietnam+