Dịch COVID-19 sáng 12-5: Mỹ đứng đầu thế giới ca hồi phục, Việt Nam ngày thứ 26 không ca mới

Trên toàn cầu đã có hơn 1,5 triệu ca hồi phục, trong đó Mỹ chiếm nhiều nhất. Một số khu vực của bang New York hiện sẵn sàng mở cửa lại. Việt Nam 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.





Giới khoa học cảnh báo virus corona đang biến đổi để thích nghi với con người

Reuters: Trung Quốc cáo buộc virus corona xuất hiện ở Mỹ trước Vũ Hán

Thực khách đeo khẩu trang, tấm chắn và găng tay để ngăn lây COVID-19 tại một nhà hàng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 11-5 - Ảnh: REUTERS





Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 6h sáng 12-5, trên toàn cầu đã có 4.246.795 ca nhiễm, 286.740 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, số ca hồi phục đã lên tới 1.522.034



Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.384.033) và số ca tử vong (81.703) lẫn số ca hồi phục (260.355). Kế đến là Tây Ban Nha (177.846 ca hồi phục) và Đức (145.600 ca hồi phục).



Việt Nam 0 ca mới, 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng



Thông tin cập nhật lúc 6h sáng 12-5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết 12 giờ qua không có ca bệnh mới, và đến nay đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.



Tính đến 6h ngày 12-5, Việt Nam có tổng cộng 288 ca nhiễm, trong đó 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929, trong đó 329 người cách ly tập trung tại bệnh viện.



Đến thời điểm này đã có 249 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 86% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.



Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định, trong đó 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.



New York: Một số khu vực sẵn sàng mở lại tuần này



Ngày 11-5, thống đốc bang New York của Mỹ, ông Andrew Cuomo nói rằng ông kỳ vọng vài khu vực ở bang này có thể bắt đầu mở cửa trở lại theo giai đoạn vào cuối tuần này sau khi lệnh buộc người dân ở lại trong nhà kết thúc ngày 15-5.



"Một số khu vực hiện sẵn sàng mở lại... Một chương mới bắt đầu và đây là bước to lớn kế tiếp trong chuyến hành trình lịch sử này" - ông Cuomo nói tại cuộc họp báo thường ngày, khi ông công bố thông tin cho thấy 3 khu vực, gồm Southern Tier, Finger Lakes và Mohawk Valley đã đáp ứng tất cả 7 yêu cầu để mở lại.



WHO nói cần dỡ phong tỏa "chầm chậm, vững chắc"



Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11-5 nói rằng việc "dỡ bỏ phong tỏa chầm chậm, vững chắc" chính là chìa khóa đối với việc vừa kích thích nền kinh tế vừa giữ cảnh giác với COVID-19, khi số ca nhiễm mới tăng lại ở Hàn Quốc và Đức làm gia tăng lo ngại về một làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.



"Việc dỡ bỏ phong tỏa vừa phức tạp vừa khó khăn" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến.



Chính phủ Anh vạch ra kế hoạch nới lỏng phong tỏa



Ngày 12-5, chính phủ Anh đã công bố những gì mà họ gọi là một "lộ trình thận trọng" để nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 7 tuần ở Anh để ngăn COVID-19, đáng chú ý có việc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở một số nơi công cộng.



Trong giai đoạn đầu tiên được nêu ra trong tài liệu dài khoảng 50 trang của chính phủ Anh có việc tái cho phép tập thể dục ngoài trời không giới hạn kể từ ngày 13-5. Mọi người cũng có thể gặp một người nào đó bên ngoài nhà họ và lái xe đến các địa điểm giải trí.



Kế hoạch thúc giục những người làm việc trong các ngành xây dựng, sản xuất và các công việc dùng chân tay khác quay lại làm việc, trong khi khuyến khích những người có thể làm việc từ xa hãy cứ tiếp tục làm từ xa.



Chính phủ Anh giờ đây cũng khuyên người dân đeo khẩu trang ở một số không gian như cửa hàng và trên phương tiện vận chuyển công cộng.



Trong giai đoạn thứ hai, trẻ em có thể bắt đầu quay lại trường học và nhà trẻ từ ngày 1-6. Các sự kiện văn hóa và thể thao cũng có thể bắt đầu cùng ngày, nhưng một số loại hình kinh doanh như quán rượu, tiệm làm tóc, rạp chiếu phim sẽ được phép hoạt động lại từ ngày 4-7.



Nhà Trắng yêu cầu nhân viên Cánh Tây đeo khẩu trang mọi lúc



Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-5 xác nhận Nhà Trắng đã chỉ đạo các nhân viên làm việc tại Cánh Tây - nơi có văn phòng tổng thống tại Nhà Trắng và là nơi các hoạt động hằng ngày của chính quyền ông Trump diễn ra - phải đeo khẩu trang mọi lúc, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.



Trước đó, Đài ABC News tường thuật một bản ghi nhớ mới yêu cầu mọi người bước vào Cánh Tây phải đeo khẩu trang. Với việc các trợ lý của ông Trump và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence dương tính với virus corona chủng mới, áp lực đang tăng lên với Nhà Trắng để tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe của vị tổng thống 73 tuổi.



Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm khắp thành phố trong 10 ngày



Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một tài liệu nội bộ và hai nguồn thạo tin cho biết thành phố Vũ Hán, tâm dịch của Trung Quốc, có kế hoạch tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên khắp thành phố trong giai đoạn 10 ngày.



Tài liệu cho thấy mọi quận của Vũ Hán được yêu cầu nộp kế hoạch xét nghiệm chi tiết trước ngày 12-5 cho khu vực của họ.



Cuối tuần trước, Vũ Hán ghi nhận ổ dịch mới đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ tại thành phố 11 triệu dân này hôm 8-4, làm dấy lên lo ngại dịch mạnh trở lại.



Theo BẢO ANH - L.ANH (TTO)