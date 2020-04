Sau 5 giờ, xác định 300 người tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 thứ 237

Sáng nay 4-4, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 237, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch bệnh khẩn trương xác định số người có liên quan đến bệnh nhân 237. Sau 5 tiếng đồng hồ đã xác định được lịch trình của bệnh nhân 237 tiếp xúc tổng cộng với 101 trường hợp F1 và gần 200 F2. Toàn bộ F1 đã được chuyển đến bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.





Đồng thời, cơ quan y tế đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ tại các khoa của các bệnh viện và các nơi mà bệnh nhân đã lưu trú. Tiến hành cách ly một số khoa tại các bệnh viện, thông báo tới các địa phương khác tỉnh bệnh nhân đã đến và có tiếp xúc, khẩn trương tiếp tục điều tra dịch tễ học quá trình di chuyển bằng đường bộ, kiểm tra camera để xác định tiếp xúc của bệnh nhân.





Về lịch trình của bệnh nhân thứ 237 (quốc tịch Thụy Điển), đến Việt Nam từ ngày 19-12-2019 đến nay, đã đi qua các tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình và TPHCM.





Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, lịch trình di chuyển của bệnh nhân qua khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu khai báo tạm trú của Bộ Công An như sau:



- Từ ngày 19-12-2019 đến 20-2-2020: Bệnh nhân đến Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Minh Nguyễn tại 90 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TPHCM.



- Từ ngày 21-2 đến 22-2-2020: Bệnh nhân từ TPHCM ra Hà Nội trên chuyến bay (chưa rõ số hiệu chuyến bay), bệnh nhân ở tại Tú Linh Legend (59 Hàng Cót, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội).



- Từ ngày 22-2 đến 20-3-2020: Bệnh nhân từ Hà Nội đi Ninh Bình (chưa rõ phương tiện di chuyển), bệnh nhân ở tại Khách sạn Ngọc Anh (36 Lương Văn Tuy – Ninh Bình).



- Ngày 21-3-2020: Bệnh nhân từ Ninh Bình về Hà Nội, ở tại Khách sạn CANARY HANOI (Số 4 Vũ Hữu Lợi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).



- Ngày 22-3-2020: Bệnh nhân ở tại Khách sạn Sao (Số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên).



- Ngày 26-3-2020: Bệnh nhân bị tai nạn, được chuyển đến Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cứu thương 115.



- Ngày 30-3-2020: Bệnh nhân tái khám tại Bệnh viện Việt Pháp.



- Ngày 1-4-2020: Bệnh nhân vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đức Giang, sau đó bệnh nhân được chuyển viện đến Viện Huyết học truyền máu trung ương.



- Ngày 3-4-2020: Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.



Qua khai thác thông tin từ Công an Quận Cầu Giấy, ghi nhận một số thông tin về lịch trình như sau:



- Ngày 19-12-2019 bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh. Sau đó bệnh nhân ở tại TPHCM 1 đêm.



- Sau đó bệnh nhân di chuyển ra Đà Nẵng và lưu trú tại Đà Nẵng 2 tháng.



- Sau đó bệnh nhân lưu trú tại Nình Bình 1 tháng, rồi đến Hà Nội và lưu trú tại Khách sạn Sao - 2/25 Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên từ ngày 23-3 đến 31-3.



Kết quả điều tra dịch tễ:



Bệnh nhân có tiền sử bị bệnh bạch cầu cấp (Lơ xe mi king dòng bạch cầu hạt) 4 năm nay, có điều trị bằng Nilotinib theo đơn nhưng đã bỏ thuốc 4 tháng nay. Do ảnh hưởng của bệnh nên bệnh nhân thường có biểu hiện buồn ngủ và dễ quên. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, khoảng 11 giờ 30 ngày 26-3-2020 bệnh nhân bị ngất và ngã trên vỉa hè thuộc khu vực ngã tư Cầu Gỗ - Gia Ngư thuộc phường Hàng Bạc. Sau đó bệnh nhân được công an phường gọi xe 115 đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Việt Pháp (cơ sở Phương Mai), lúc đưa bệnh nhân lên xe có 1 cán bộ y tế của Trạm Y tế phường Hàng Bạc tham gia bế vác bệnh nhân lên xe cứu thương (không mặc phòng hộ cá nhân). Sau đó bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Pháp vì là người nước ngoài.



Kết quả điều tra dịch tễ tại Bệnh viện Viện Pháp:



- Khoảng 13 giờ 22 ngày 26-3-2020, bệnh nhân được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Việt Pháp trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được. Tại đây bệnh nhân được hướng dẫn đưa vào phòng cách ly ngay tại cổng vào của bệnh viện để thực hiện khám sàng lọc bộ, điền tờ khai y tế.



- Sau khi làm xong tờ khai y tế và qua khai thác sơ bộ (bệnh nhân không có tiền sử đi về từ các vùng dịch quốc tế trong vòng 14 ngày gần đây, không có biểu hiện sốt hay ho), bệnh nhân được nhân viên tiếp đón đưa đi làm các thủ tục khám bệnh theo quy trình của bệnh viện. Tại bệnh viện, bệnh nhân được khám tại khoa cấp cứu, khoa nội hô hấp, khoa da liễu, khoa nội thần kinh (bác sĩ khám chỉ đeo khẩu trang thông thường và mặc đồng phục của bệnh viện, không mặc đầy đủ phòng hộ cá nhân). Sau đó bệnh nhân được đưa đi làm xét nghiệm máu, chụp MRI. Căn cứ vào tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân nhập viện. Tuy nhiên do bệnh nhân không có tiền để chi trả chi phí khám chữa bệnh nên bệnh nhân từ chối nhập viện và đã ký và bản từ chối nhập viện không theo chỉ định của bác sĩ bệnh viện đã giữ lại hộ chiếu của bệnh nhân và cho bệnh nhân đi về (nhân viên lễ tân của bệnh viện bắt taxi cho bệnh nhân về), đồng thời hẹn bệnh nhân tái khám sau 4 ngày và lấy lại hộ chiếu.



- Ngày 30-3-2020, bệnh nhân quay trở lại bệnh viện tái khám theo lịch hẹn. Tuy nhiên do bệnh nhân vẫn không thanh toán được tiền chi phí khám chữa bệnh nên bệnh viện tiếp tục cho bệnh nhân về. Sau đó nhân viên lễ tân bệnh viện bắt taxi cho bệnh nhân đi về. Tối ngày 1-4-2020 bệnh viện nhận được điện thoại của chủ khách sạn nên bệnh nhân đang lưu trú thông báo về tình trạng bệnh nhân đang bị xuất huyết mũi, tình trạng rất mệt mỏi. Sau đó bệnh viện đã hướng khách sạn đưa bệnh nhân đến khám tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương (do tình trạng hiện tại và kết quả xét nghiệm công thức máu có chỉ số bạch cầu tăng cao).



- Khoảng 14 giờ ngày 3-4-2020, sau khi nhận được thông tin bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-COV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện, bệnh viện đã rà soát lại toàn bộ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để lập danh sách và tổ chức cách ly tập trung tại khu cách ly tại tầng 6 của bệnh viện (tổng cộng 22 trường hợp F1).



Kết quả điều tra tại Viện huyết học truyền máu Trung ương:



- Bệnh nhân nhập viện khoảng 9 giờ 30 ngày 1-4-2020 (chuyển từ Bệnh viện Đức Giang sang). Trước khi nhập viện, bệnh nhân cũng được kiểm tra thân nhiệt (không sốt), thực hiện khai báo y tế (không có yếu tố dịch tễ đi về từ vùng dịch) nên bệnh nhân được chuyển vào khoa khám bệnh. Tại khoa khám bệnh, bệnh nhân được làm các xét nghiệm công thức máu, chụp MSCT, làm các xét nghiệm sàng lọc khác và cho nhập viện điều trị tại khoa hóa trị (H7) sau đó chuyển khoa ghép tế bào gốc (H8) cùng ngày.



- Bệnh nhân lên khoa trong tình trạng: tỉnh, chảy máu mũi số lượng nhiều, khó cầm. Khoảng 14h Viện Huyết học đã tiến hành giải thích về tình trạng bệnh nặng của bệnh nhân đồng thời mời hội chẩn khoa Tai mũi họng của BV E. Sau đó kíp bác sĩ của Bệnh viện E đã sang Viện để tiến hành làm thủ thuật nhét Merocell cầm máu (tổng cộng ekip có 4 người do 1 bác sĩ trưởng khoa thực hiện).



- Ngày 2-4-2020, do bệnh nhân có yếu tố là người nước ngoài, đồng thời không phối hợp trong việc điều tra tiền sử dịch tễ, không thực hiện đeo khẩu trang tại phòng bệnh nên Viện huyết học đã chủ động đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đến lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19, kết quả dương tính ngày 3-4-2020.



- Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân trên có xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, ban giám đốc bệnh viện đã họp và rà soát, triệu tập toàn bộ những nhân viên y tế, người tiếp xúc gần tại bệnh viện lên hội trường tầng 2 để tổ chức cách ly tập trung và nhờ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc Covid-19 (tổng cộng: 45 người F1).



Các biện pháp chống dịch đã triển khai



- Tổ chức điều tra dịch tễ tại các khu vực liên quan, cụ thể:



+ Khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú tại phường Bồ Đề, Long Biên: 12 trường hợp F1 đã được CDC Hà Nội lấy mẫu.



+ Bệnh viện Đức Giang: 18 trường hợp F1 đã được CDC lấy mẫu;



+ Viện Huyết học truyền máu Trung ương: 45 F1 đã được lấy mẫu.



+ Bệnh viện E: 4 trường hợp F1, đã được lấy mẫu.



+ Bệnh viện Việt Pháp: 22 trường hợp F1, đã được CDC lấy mẫu.



- Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khách sạn



- Tổ chức cách ly tại khách sạn và tại bệnh viện đối với toàn bộ các trường hợp F1.



Theo Khánh Nguyên (SGGPO)