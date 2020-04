Pháp phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong đường ống thoát nước

Phòng thí nghiệm của Cơ quan quản lý cấp thoát nước Eau de Paris của chính quyền thành phố Paris trong 24 giờ qua đã phát hiện 4 trong 7 mẫu nước có những "dấu vết" của virus SARS-CoV-2.



Đường phố Paris trong đại dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)





Theo Sputnik, kênh truyền hình BFMTV dẫn nguồn tin từ tòa thị chính Paris (Pháp) cho biết trong đường ống nước thải chứa nước để sử dụng cho việc rửa đường phố Paris có dấu vết của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.



Cụ thể, phòng thí nghiệm của Cơ quan quản lý cấp thoát nước Eau de Paris (Nước Paris) của chính quyền thành phố trong 24 giờ qua đã phát hiện ra 4 trong 7 mẫu nước có những "dấu vết" của virus SARS-CoV-2.



Cơ quan này đã tạm thời đình chỉ ngay lập tức việc sử dụng đường ống nước kỹ thuật vì lý do an toàn.



Chính quyền Paris cũng cam kết nước sinh hoạt của thành phố vốn đi qua một đường ống riêng biệt, hoàn toàn không gặp nguy cơ nào.



Ngày 20/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố gia hạn tình trạng cách ly cho đến ngày 11/5 tới do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.



Những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển của người dân có hiệu lực ở nước này từ hôm 17/3.



Các quán càphê, nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng, công viên, cửa hàng phi thực phẩm và các tổ chức giáo dục tại Pháp đều đã đóng cửa.



Sau ngày 11/5, các trường mẫu giáo, trường phổ thông và đại học ở nước này sẽ dần mở cửa trở lại.



Theo số liệu mới nhất, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Pháp đã lên tới 19.718 người. Tổng số ca nhiễm bệnh được xác nhận vượt mốc 112.000 người.



Theo Vietnam+