Hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp trực tuyến, sáng 8/4, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng với virus Corona (COVID-19).





Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng với virus Corona (COVID-19), sáng 8/4. Ảnh: VGP





Đầu cuộc họp, thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cám ơn Bộ Công an, Hội Chữ Thập đỏ, các địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội… đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trong mùa dịch.



Kiên định các nguyên tắc chống dịch từ đầu



Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng mặc dù đã thực hiện các giải pháp sớm, mạnh, dứt khoát để ngăn chặn dịch xâm nhập nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế dịch bệnh đã xâm nhập vào cộng đồng. Bởi trước 0h ngày 22/3, thời điểm chúng ta tạm dừng nhập cảnh tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, thì vẫn còn hàng trăm nghìn người đã nhập cảnh, trong đó có rất nhiều người đến từ các nước có dịch.



Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy, trong 251 trường hợp nhiễm bệnh (tính đến sáng 8/4), có 156 người từ nước ngoài (chiếm 62,6%); 95 người lây nhiễm thứ phát (chiếm 37,4%).



Vì vậy, ngoài các ổ dịch như quán bar Buddha (TPHCM), BV Bạch Mai (Hà Nội) hay các khu cách ly tập trung, chúng ta không được mất cảnh giác với mọi ca bệnh mới phát hiện tại cộng đồng, dứt khoát không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù nhỏ nhất; tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; coi tất cả người có dấu hiệu dịch tễ đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế là ca có nguy cơ lây nhiễm…; hoàn thiện cơ chế để giám sát, truy vết.



Ban Chỉ đạo thống nhất phải kiên định nguyên tắc từ đầu: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đây là chiến lược không thay đổi.



Đến giờ phút này chúng ta vẫn đang kiểm soát dịch bệnh theo kịch bản dự báo và tới đây sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm cộng đồng. Tất cả các ca nhiễm này đều phải coi là ổ dịch tiềm năng, cùng với việc xác định nguồn lây, quan trọng hơn là phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.



Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chúng ta phải quyết liệt, không được chủ quan, mất cảnh giác. Nhìn lại, ngay trong giai đoạn 1, khi 3 tuần liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nhưng Bộ Quốc phòng vẫn tổ chức diễn tập toàn quân để ngay trong tình huống tốt nhất vẫn phải lường trước tình huống xấu nhất.



Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Đến giờ phút này chiến lược phòng, chống dịch của Việt Nam là rất hiệu quả, hoàn toàn khác các nước phương Tây.



Một mặt chúng ta theo dõi, nghiên cứu các kinh nghiệm trên thế giới nhưng điều quan trọng là phải kiên trì các nguyên tắc chống dịch từ ban đầu là: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị. Đặc biệt trong giai đoạn này phải rất chú ý đến việc phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, coi đây là ổ dịch tiềm năng (F0) để tiến hành ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng với các đối tượng F1, F2



Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, qua một số ca bệnh số 243, 247, 251, chúng ta chưa xác định được nguồn lây nhiễm cho thấy có sự lây lan trong cộng đồng. Vừa qua, một số ý kiến “quy ngay” nguồn lây nhiễm một số ca bệnh mới phát hiện liên quan đến các ổ dịch cũ, đơn cử như bệnh nhân số 243 được cho là lây từ ổ dịch BV Bạch Mai. Nếu điều tra dịch tễ cho thấy sự liên quan đến ổ dịch cũ là dễ nhất nhưng phải đặt trường hợp bệnh nhân không lây nhiễm từ đó mà từ cộng đồng. Và qua thực tế, PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định có khả năng trường hợp bệnh nhân số 243 không lây nhiễm từ BV Bạch Mai vì xét nghiệm kháng thể cho thấy người này mới lây nhiễm. Điều tra dịch tễ cũng cho thấy bệnh nhân số 243 di chuyển nhiều nơi, nên phải đặt vấn đề có thể nguồn lây là từ cộng đồng.



“Tìm nguồn lây nhiễm là quan trọng nhưng trong trường hợp đã có lây nhiễm trong cộng đồng, ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập ngay, không để dịch lan rộng từ ca nhiễm được phát hiện. Vì vậy, các địa phương khi gặp các ca nhiễm tương tự, không được mất cảnh giác, chủ quan chỉ cho rằng ca nhiễm mới có liên quan đến những ổ dịch cũ”, ông Trần Đắc Phu chia sẻ.



Trong thời gian tới, ông Trần Đắc Phu đề nghị quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội, không để người nhiễm tiếp xúc với người lành, phát hiện sớm trong cộng đồng các ổ dịch nhỏ để xử lý kịp thời.





Ảnh: VGP





Mở rộng đối tượng rà soát tại cộng đồng



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn khẳng định lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đồng thời, 1-2 ngày qua đã xuất hiện tình trạng người dân ra khỏi nhà nhiều hơn dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội, phải kiên quyết chấn chỉnh, tránh tâm lý chủ quan, lơi lỏng.



Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị mở rộng đối tượng rà soát tại cộng đồng. Trước hết là người nước ngoài vào Việt Nam đang lưu trú tại nhà nghỉ, khách sạn chứ không chỉ ở các khu dân cư; cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam; những người Việt Nam làm việc trực tiếp với người nước ngoài từ các ổ dịch; những người nước ngoài vào Việt Nam du lịch tự do…



Đối với người Việt Nam là những người từ nước ngoài về nước; những người đi đến hoặc đi qua vùng có ca nhiễm bệnh trong nước; những người có liên quan dịch tễ đến các ca bệnh; những người sống lang thang, liên quan đến tệ nạn xã hội.



Ban Chỉ đạo cũng thống nhất nguyên tắc phải tăng cường bảo vệ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh không chỉ công an, y tế, quân đội mà cả thành viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia phòng, chống dịch tại địa phương…



Hoàn thiện các phác đồ điều trị hiệu quả nhất



Về tình hình điều trị các ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết đến nay tỷ lệ người được chữa khỏi so với tổng ca nhiễm đã vượt quá 50%. “Điều quan trọng hàng đầu là chúng tôi chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện các phác đồ điều trị hiệu quả nhất, không để người nhiễm bệnh nhẹ chuyển sang nặng, hạn chế tối đa người tử vong”.



Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức lại hệ thống trong bệnh viện, nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.



Bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều cần được coi là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (F1). Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kíp cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người nhiễm COVID-19.



Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện của các cơ sở y tế.



Trừ trường hợp bệnh nặng, cấp cứu, người dân cần liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn, đặt lịch hẹn khám trước… và thực hiện đầy đủ các quy định phòng bệnh của bệnh viện.



Cũng theo báo cáo của Tiểu ban Hậu cần (Ban Chỉ đạo), các DN trong nước đã chủ động được nguồn nguyên liệu và bảo đảm sản xuất đủ khẩu trang y tế, một số trang bị bảo hộ để dùng trong các cơ sở y tế, cung cấp cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, các DN tiếp tục sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, chống giọt bắn phù hợp cho người dân sử dụng và xuất khẩu. Bộ Y tế mong muốn các DN tiếp tục nghiên cứu, mở rộng dây chuyền sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ và một số trang thiết bị y tế.

Theo Trần Mạnh-Đình Nam (baochinhphu.vn)