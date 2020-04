Dịch COVID-19 sáng 4-4: Số bệnh nhân chết ở New York bằng số người chết vụ 11-9

New York và Louisiana, hai trong số những điểm nóng chính của dịch COVID-19 ở Mỹ ngày 3-4 đã ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày, theo đó tới nay chỉ New York đã có gần 3.000 người chết.





Tàu bệnh viện Comfort đang đậu tại bến tàu 90 ở khu West Side của Manhattan ở thành phố New York, bang New York, Mỹ ngày 3-4-2020 - Ảnh: REUTERS



Theo hãng tin Reuters, Thị trưởng thành phố New York (tâm dịch của nước Mỹ), ông Bill de Blasio, cho biết thành phố của ông chỉ còn ít ngày nữa để chuẩn bị cho tình thế tồi tệ nhất của dịch bệnh.



Số người chết vì COVID-19 ở thành phố New York chiếm hơn 1/4 tổng số người chết của nước Mỹ.



"Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù đang giết hại hàng ngàn người Mỹ và rất nhiều người sẽ chết mà đáng lẽ họ không phải chết", ông Bill de Blasio nói.



Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3-4, thị trưởng thành phố New York cho biết thành phố này đang "trong cuộc đua khốc liệt với thời gian", cho biết họ đang rất cần bổ sung trang thiết bị y tế, giường bệnh. Ông cũng nhắc lại đề nghị với chính phủ liên bang về việc huy động quân đội hỗ trợ.



Tại bang New York, tổng số người chết vì virus corona đã ở mức tương đương với tổng số người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 khi gần 3.000 người, hầu hết tại Trung tâm thương mại thế giới của thành phố New York, đã chết.



Số người chết tăng thêm trong 24 giờ tại bang New York là 562 người, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại bang này lên 2.935 người kể từ khi bùng phát dịch.



Ngoài New York, một điểm nóng khác là bang Louisiana. Số người chết ở đây đã tăng từ 310 người vào trưa thứ năm (2-4) lên 370 người vào trưa thứ sáu (3-4). Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 24 giờ về số người chết vì COVID-19 tại bang miền nam.



*Chính phủ Mỹ khuyên người dân đeo khẩu trang phòng bệnh



Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo ngày 3-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố những khuyến nghị mới của chính phủ về việc mọi người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để phòng ngừa lây lan virus corona.



Ông Trump cũng nói Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ đã kêu gọi người dân nên dùng vật gì đó để che mặt, như khăn quàng cổ, nhưng hãy để dành khẩu trang chuyên dụng cho các nhân viên y tế.



"Đó sẽ là việc thực sự tự nguyện", ông Trump nhấn mạnh. "Quý vị không phải làm thế và tôi cũng sẽ chọn không làm vậy, nhưng một số người có thể muốn làm thế và chuyện đó ổn thôi".



*Các thống đốc bang sẽ tự quyết việc thực hiện giãn cách xã hội



Theo Reuters, Tổng thống Trump nói ông sẽ để các thống đốc bang quyết định việc phát lệnh yêu cầu người dân ở nhà với từng bang của họ.



Hãng tin Reuters dẫn ý kiến của ông Jerome Adams, Tổng y sĩ Mỹ, cố vấn chính của bộ trưởng Y tế về các vấn đề sức khỏe công cộng, cho biết có một phần đáng kể trong số những người nhiễm virus corona chủng mới không có triệu chứng bệnh.



Ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), thông báo sẽ dùng một phần ngân sách trong gói kích kích đã được phê chuẩn để thanh toán cho các bệnh viện tiền điều trị những bệnh nhân COVID-19 không có bảo hiểm.





Một người đàn ông đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm ở Matxcơva, Nga ngày 3-4-2020 - Ảnh: REUTERS





*Nga tạm dừng mọi chuyến bay từ nửa đêm 3-4



Theo hãng tin Reuters, chính quyền Nga ngày 3-4 thông báo sẽ tạm dừng mọi chuyến bay ra vào nước này, kể cả những chuyến bay đưa công dân về nước, từ nửa đêm 3-4 để hạn chế khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm mới.



Trung tâm điều hành chống dịch bệnh COVID-19 của Nga cho biết việc tạm dừng này áp dụng với tất cả các chuyến bay thuê đưa công dân Nga về nước và đưa người nước ngoài rời khỏi Nga. Những người muốn bay sẽ phải điền vào một mẫu văn bản đặc biệt được cung cấp từ 4-4.



Chính phủ cũng sẽ dành ra 500 triệu rouble (6,5 triệu USD) để Bộ Ngoại giao chi trả cho chi phí ở lại tạm thời với những công dân Nga bị kẹt lại ở nước ngoài trong tình huống này.



Nga đã có 4.149 người nhiễm bệnh, trong đó 34 người đã chết. Matxcơva đã dừng mọi chuyến bay quốc tế thông thường từ ngày 27-3, song lúc đó vẫn cho phép các chuyến bay đưa công dân hồi hương hoạt động.



Bộ Ngoại giao Nga ngày 1-4 cho biết 25.000 người Nga ở nước ngoài đã đề nghị được hỗ trợ về nhà. Nhiều người trong họ vẫn đang bị kẹt lại ở nước ngoài.



*Pháp ghi nhận 588 người chết vì COVID-19 trong một ngày



Bộ trưởng Y tế Pháp ngày 3-4 thông báo số người chết vì virus corona tại các bệnh viện Pháp đã tăng lên 588 người một ngày.



Cộng thêm với số người chết trong các nhà dưỡng lão, tổng số người chết vì COVID-19 ở Pháp đã tăng từ 5.387 người ngày 2-4 lên 6.507 người ngày 3-4.



Hơn 1 triệu ca nhiễm và gần 57.500 người chết



Như vậy theo số liệu tổng hợp của hãng tin AFP tính tới 19h00 GMT ngày 3-4, tức 2h sáng nay (4-4), toàn thế giới có ít nhất 1.082.470 người nhiễm bệnh, trong đó có 57.474 người chết, được ghi nhận tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.



Ý hiện là nước có số người chết cao nhất: 14.681. Tây Ban Nha đứng thứ 2 với 10.935 người. Mỹ thứ ba với 6.699 người và Pháp thứ tư với 6.507 người.





Theo D.KIM THOA (TTO)