Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải

Thế giới hiện có hơn 1,6 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới gây ra dịch COVID-19, với số tử vong vượt 106.000 người, theo hãng tin Reuters.





Thêm 1 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 257, Việt Nam có 258 ca

Cảnh báo triệu chứng bất thường khi nhiễm Covid-19 chưa từng biết đến

Các nhân viên y tế tại bệnh viện Severo Ochoa, Leganes, Tây Ban Nha ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS





Số ca tử vong ở Mỹ vượt mốc 20.000



Số ca tử vong vì COVID-19 của Mỹ ngày 11-4 đã vượt qua mốc 20.000, đưa quốc gia này trở thành đất nước có nhiều người chết nhất thế giới.



Theo thống kê của WorldOMeter, số ca tử vong của Mỹ đã tăng từ 18.747 lên 20.466, tính đến 5h30 sáng ngày 12-4 theo giờ Việt Nam. Ngoài ra, số ca nhiễm của Mỹ cũng tăng từ 502.876 lên 529.343.



Hãng tin Reuters cho biết Mỹ đã ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong vòng 4 ngày qua. Các chuyên gia y tế cảnh báo số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại đây có thể lên đến 200.000 người vào mùa hè, nếu người dân không nghiêm túc thực hiện các biện pháp hạn chế dịch lây lan.





Số ca nhiễm và tử vong tại một số quốc gia khác:





*Ý là quốc gia có số ca tử vong đứng thứ 2 toàn cầu trong đại dịch. Số người chết vì COVID-19 tại đây đã tăng thêm 619 người trong ngày 11-4 thành 19.468 trường hợp. Trong khi đó, cơ quan y tế Ý cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng 4.694 lên 152.271 ca.



*Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 5.138 ca nhiễm và 95 trường hợp tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca ngày 11-2 xác nhận quốc gia này hiện có 52.167 trường hợp mắc bệnh và 1.101 người chết.



*Bộ Y tế Pháp ngày 11-4 thông báo số ca tử vong vì dịch bệnh đã tăng từ 13.197 lên 13.832 so với 1 ngày trước đó. Số ca nhiễm tại quốc gia này cũng tăng thêm 4.785 lên thành 129.654 ca.





Triều Tiên kêu gọi mạnh tay bảo vệ người dân khỏi COVID-19







Hãng tin quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng kêu gọi các biện pháp mạnh tay và toàn diện để đảm bảo sự an toàn đối với người dân trong đại dịch COVID-19. Lời kêu gọi này được đưa ra tại cuộc họp của trung ương đảng, do Chủ tịch Kim Jong Un chủ trì.



Tuy chưa ghi nhận ca nhiễm chính thức nào, KCNA cho biết Triều Tiên ghi nhận dịch bệnh lây lan đang tạo ra nhiều chướng ngại đối với nỗ lực xây dựng kinh tế của mình.



Trong cuộc họp ngày 11-4, các lãnh đạo Triều Tiên đã thông qua một nghị quyết chung nhằm "thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân".



Saudi Arabia gia hạn lệnh giới nghiêm



Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã thông qua quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm tại đây cho đến khi có thông báo thêm, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan.



Lệnh giới nghiêm của Saudi Arabia có hiệu lực từ ngày 23-3 và sẽ được thực thi từ 19h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Lệnh này ban đầu được áp dụng trong vòng 21 ngày kể từ thời điểm có hiệu lực tại thủ đô Riyadh và nhiều thành phố khác của Saudi Arabia.



Lầu Năm Góc đẩy nhanh sản xuất khẩu trang N-95



Dựa vào Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA), Lầu Năm Góc ngày 11-4 tuyên bố đang hối thúc việc sản xuất khẩu trang theo tiêu chuẩn N-95, vật dụng thiết yếu để bảo vệ các nhân viên y tế khỏi virus trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Nguồn khẩu trang N-95 hiện đang trở nên khan hiếm tại nhiều nơi ở Mỹ.



Quân đội Mỹ sẽ chi 133 triệu USD để nâng sản lượng khẩu trang N-95 tại thị trường nội địa. Trung tá Mike Andrews cho biết khoản chi này sẽ giúp Mỹ có thêm 39 triệu khẩu trang N-95 trong vòng 90 ngày sắp tới.



Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng DPA để giải quyết nhu cầu liên quan đến COVID-19, sau khi thuyết phục thành công Nhà Trắng thông qua. DPA cho phép tổng thống Mỹ mở rộng sản xuất công nghiệp các sản phẩm quan trọng đối với an ninh quốc gia.











Bệnh viện tại Nga "tắc nghẽn"



Điện Kremlin ngày 11-4 cảnh báo "một lượng lớn" bệnh nhân COVID-19 đổ về đang khiến các bệnh viện tại thủ đô Matxcơva (Nga) trở nên quá tải.



"Tình hình tại Matxcơva và St. Petersburg, nhưng chủ yếu là Matxcơva, đang khá căng thẳng vì số người bệnh tiếp tục tăng lên. Hiện có một lượng lớn bệnh nhân đổ về.



Chúng ta đang chứng kiến các bệnh viện tại Matxcơva làm việc vô cùng căng thẳng theo một cách quả cảm và cấp bách", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia.



Nga đã ghi nhận 13.584 ca nhiễm virus corona chủng mới và 106 bệnh nhân đã qua đời vì dịch bệnh.



Ông Peskov nhận định phải thêm vài tuần tới, mới có thể xác định Nga đã tiến gần đến thời điểm xấu nhất hay chưa.











Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)