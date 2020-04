Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 246.000 ca hồi phục

Đến chiều nay, toàn cầu có hơn 1,2 triệu người nhiễm virus corona chủng mới. Tại Mỹ, bang New York đã nhận được lô hàng 1.000 máy thở từ Trung Quốc để giải quyết nhu cầu hơn 30.000 máy thở của bang này.





Đồ họa: NGỌC THÀNH





* Bản tin cập nhật lúc 14h15 ngày 5-4



Theo trang worldometers.info, tính đến 14h ngày 5-4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 1.203.140 người, tăng 1.667 ca so với con số lúc 8h sáng cùng ngày.



Số ca tử vong là 64.744 người, trong khi số ca khỏi bệnh là 246.760 người.



New York có thêm 1.000 máy thở



Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 4-4 cho biết ông vừa nhận được "tin tốt lành" là 1.000 máy thở do nhiều công ty Trung Quốc quyên góp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay New York. Cộng thêm 140 máy thở của bang Oregon lân cận, New York sẽ có thêm 1.140 máy thở, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt tại bang này.



Theo ông Cuomo, trước mắt ông đã ra lệnh các bệnh viện điều chỉnh lại việc sử dụng máy thở, trong đó ưu tiên cho các trường hợp nặng trước. Chính quyền của ông Cuomo cũng hứa sẽ trả lại các máy thở cho Oregon nếu bang này cần.



Hiện New York có hơn 114.000 ca nhiễm, bao gồm hơn 3.500 ca tử vong trong khi Oregon chỉ có 999 ca bệnh gồm 26 ca tử vong.





Máy bay chở hàng viện trợ y tế của Trung Quốc ở sân bay New York - Ảnh chụp màn hình





Nhật cân nhắc biến làng Olympic thành bệnh viện COVID-19



Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike ngày 4-4 cho biết đang cân nhắc biến một phần làng Olympic 15.000 giường thành bệnh viện dã chiến điều trị các bệnh nhân COVID-19 trong thời gian nơi này bị bỏ trống vì Thế vận hội bị hoãn lại.



Theo bà Koike, đây chỉ mới là một phương án để đối phó với dịch bệnh. Chính quyền cũng đang cân nhắc bỏ tiền ra mua hẳn một khách sạn và biến nơi này thành bệnh viện điều trị.



Thứ trưởng Mexico: Ăn uống vô độ dễ chết vì COVID-19



Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell ngày 4-4 nhận định thói quen ăn uống vô độ của người dân trong suốt hàng chục năm qua đã khiến đất nước này trả giá khi đối mặt với dịch bệnh COVID-19.



Theo ông Lopez-Gatell, Mexico hiện là nước có tỉ lệ người béo phì và tiểu đường cao nhất thế giới. Điều này dẫn tới số lượng người mắc các bệnh liên quan như tim mạch, cao huyết áp cũng cao hơn các quốc gia khác. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương nếu bị nhiễm virus corona.



Tính đến ngày 5-4, Mexico đã ghi nhận 1.890 trường hợp mắc virus corona mới , trong đó có 79 trường hợp tử vong. Ông Lopez-Gatell cho biết phần lớn trong số này là người lớn tuổi hoặc có các bệnh nền như tiểu đường và các bệnh liên quan béo phì.





Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus corona cho một cảnh sát - Ảnh: REUTERS

Đồ họa: NGỌC THÀNH

