Dịch COVID-19 chiều 1-4: Số ca tử vong tại Mỹ hơn 4.000, Đức hơn 67.000 ca nhiễm

Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận thêm 5.453 ca COVID-19 mới và 149 ca tử vong. Tại Mỹ số trường hợp tử vong đã vượt con số 4.000.





* Bản tin cập nhật lúc 13h35 ngày 1-4



Thái Lan thêm 120 ca nhiễm mới trong cộng đồng



Ngày 1-4, bác sĩ Taweesin Visanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm quản lý tình hình dịch bệnh COVID-19 của Thái Lan, cho biết có 120 ca nhiễm mới trong cộng đồng và 2 ca tử vong mới.



Đến nay nước này đã có 1.771 ca nhiễm và 12 ca tử vong.







Đức thêm hơn 5.400 ca nhiễm mới



Hãng tin Reuters dẫn số liệu của viện Robert Koch Institute (RKI) của Đức cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 5.453 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và 149 ca tử vong.



Đến nay tổng số ca nhiễm ở Đức là 67.366 và số ca tử vong là 732 người.





Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus corona tại khu hội chợ ở Hanover, Đức, ngày 31- 3 trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan ở ĐỨc - Ảnh: REUTERS





Các nhà nghiên cứu tại Đức sẽ theo dõi cuộc sống của hàng nghìn người dân tại quận Heinberg, ổ dịch lớn nhất nước Đức, để tìm ra cách thức lây lan của virus SARS-CoV-2.



Theo báo Anh The Guardian, đây là khu vực có số người mắc COVID-19 nhiều nhất ở Đức, và bị gọi là "Vũ Hán của nước Đức".



Dự án nghiên cứu tại quận Heinsberg sẽ bắt đầu dưới sự giám sát của các nhà nghiên cứu virus hàng đầu nước Đức và 40 sinh viên y khoa. Các nhà khoa học sẽ theo dõi hoạt động của 1.000 cá nhân, các hộ gia đình để nghiên cứu cách thức lây lan của virus.





Cảnh sát tuần tra trên quảng trường Time Square vắng lặng ở New York - Ảnh: REUTERS





Số ca tử vong tại Mỹ đã vượt 4.000 người



Theo thống kê của trang worldometers.info, Mỹ đã ghi nhận 4.054 ca tử vong do COVID-19. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất trong một ngày ghi nhận tại Mỹ kể từ khi đại dịch bùng phát và lây lan tại nước này.



Gần một nửa số ca tử vong nói trên tập trung tại bang New York - tâm dịch COVID-19 tại Mỹ, dù chính quyền bang đã đóng cửa mọi cơ sở kinh doanh tại bang này.



Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng cảnh báo nguy cơ khoảng 100.000 - 240.000 người Mỹ có thể tử vong do dịch bệnh.



Brazil tăng vọt cả số nhiễm lẫn tử vong



Brazil đang chứng kiến số ca nhiễm virus corona mới và số ca tử vong tăng vọt. Bộ Y tế Brazil ngày 31-3 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 42 ca tử vong.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Brazil hiện là 201 ca. Tổng số ca nhiễm là 5.717 ca, tăng 1.138 ca so với ngày trước đó.





WHO hỗ trợ Triều Tiên ngăn dịch



Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hiệp Quốc cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ viện trợ 900.000 USD để ủng hộ các nỗ lực của Triều Tiên trong việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra.



Trước đó, WHO cùng các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Bác sĩ không biên giới và Hội chữ thập đỏ quốc tế đã chuyển cho phía Triều Tiên thiết bị y tế, bộ xét nghiệm virus và các trang thiết bị cần thiết liên quan khác.



Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết đã tài trợ cho Triều Tiên 1.500 bộ xét nghiệm virus theo đề nghị của Bình Nhưỡng.



Cho đến nay Triều Tiên chưa thông báo ca COVID-19 nào.







Theo HỒNG VÂN (TTO)