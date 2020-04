Bác sĩ cảnh báo triệu chứng ít gặp của COVID-19 có thể bị bỏ qua

Các bác sĩ nhãn khoa đang cảnh báo viêm kết mạc, hay đau mắt đỏ, có thể là triệu chứng của COVID-19.

Bác sĩ nhãn khoa cảnh báo viêm kết mạc, mắt đỏ có thể là triệu chứng báo hiệu mắc COVID-19. Ảnh: Getty Images

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin, ngày 31.3, Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ đã chia sẻ một thông báo rằng một trường hợp đau mắt đỏ nhẹ có thể báo hiệu một người mắc COVID-19, sau hai nghiên cứu gần đây và một báo cáo y khoa cho thấy tình trạng này là một triệu chứng.

Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Virus học (Journal of Virology), đã quan sát 30 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc và phát hiện một bệnh nhân bị đau mắt đỏ, trong khi 29 người còn lại có virus trong dịch tiết của mắt.

Một nghiên cứu khác, được công bố trên Tạp chí Y học New England (New England Journal of Medicine), cho thấy 9 trong số 1.099 bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 có triệu chứng mắt đỏ.

Mắt có thể là điểm xâm nhập của virus SARS-CoV-2 để lây nhiễm cho con người, cũng như mũi và miệng, đó là lý do tại sao Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã cảnh báo mọi người không chạm vào mắt, mũi, miệng nếu không rửa tay đúng cách.

Ngoài ra, một số bác sĩ nhãn khoa đang khuyến nghị người đeo kính áp tròng chuyển sang sử dụng kính có gọng trong thời gian này để tránh chạm vào mắt một cách không cần thiết.

Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ cũng chỉ ra trường hợp của một y tá viện dưỡng lão tại Washington, theo báo cáo của hãng tin CNN, nhận thấy rằng nhiều bệnh nhân lớn tuổi của cô được chẩn đoán mắc COVID-19 bị đau mắt đỏ như một triệu chứng sớm.

Do đó, Viện Hàn lâm cho biết, các bác sĩ nhãn khoa nên tìm kiếm các triệu chứng COVID-19, như ho, sốt và khó thở, ở những bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ.

Các bác sĩ nhãn khoa cũng nên sử dụng dụng cụ y tế thích hợp để bảo vệ mắt, mũi và miệng khỏi lây nhiễm COVID-19 khi gặp bệnh nhân trong các buổi khám mắt, và sử dụng thuốc tẩy và thuốc khử trùng có cồn trên bề mặt và thiết bị sau mỗi ca khám cho từng bệnh nhân, Viện Hàn lâm khuyến cáo.

Tuy nhiên, những phát hiện này chỉ là sơ bộ và các bác sĩ đã công bố thông báo cho biết mắt đỏ là triệu chứng hiếm gặp so với các triệu chứng khác như ho khan, sốt và khó thở.