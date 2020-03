WHO: Có thể ngăn chặn được COVID-19 bằng các biện pháp phù hợp

Thế giới bước vào vùng lãnh thổ chưa được khám phá trong cuộc chiến chống COVID-19 - WHO cảnh báo hôm 2.3."Chúng ta đang ở trong một hoang địa chưa được khám phá" - CNN dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hôm 2.3, khi các ca nhiễm ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt.

WHO cảnh báo thế giới bước vào hoang địa trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Medicalxpress

"Chúng ta chưa bao giờ thấy một mầm bệnh đường hô hấp có khả năng lây truyền trong cộng đồng, nhưng cũng có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp phù hợp" - ông Tedros phát biểu.

WHO cho biết loại virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh COVID-19 dường như đặc biệt tấn công những người trên 60 tuổi và những người đã bị suy yếu do các bệnh khác. Tỷ lệ tử vong của COVID-19 từ 2-5%, cao hơn so với cúm mùa.

Tính đến ngày 3.3, thế giới đã có gần 91.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó Trung Quốc đại lục hơn 80.000 ca. Toàn thế giới có hơn 3.100 ca tử vong, trong đó phần lớn cũng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số ca nhiễm ngoài Trung Quốc trong 24 giờ ngày 2.3 đã cao gấp 9 lần số ca mới ở đại lục - theo WHO.

Trung Quốc đã áp đặt kiểm dịch hà khắc và hạn chế đi lại trong nhiều tuần, một chiến lược dường như đã được đền đáp vì các ca nhiễm mới đã giảm liên tiếp trong nhiều ngày.

Italia, vùng dịch COVID-19 lớn nhất Châu Âu, cũng phong toả các thị trấn, trong khi các quốc gia khác mặc dù chưa áp dụng cách ly hàng loạt nhưng đã huỷ các cuộc tụ tập lớn, trì hoãn các sự kiện thể thao và cấm nhập cảnh người dân đến từ các quốc gia bị nhiễm virus.

Hàn Quốc, vùng dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, đã tiệm cận 5.200 ca nhiễm vào ngày 3.3 sau khi tăng thêm 374 trường hợp dương tính được xác nhận trong 16 tiếng, và 28 ca tử vong. “Cả nước đã bước vào một cuộc chiến với căn bệnh truyền nhiễm" - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố.

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng trên phạm vi toàn cầu về dịch COVID-19, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7 tổ chức họp hôm 3.3. Cuộc họp bàn về phối hợp ứng phó của G7 diễn ra trực tuyến để tránh di chuyển quá nhiều trong bối cảnh dịch bệnh.