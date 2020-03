Vợ chồng ngôi sao Holywood Tom Hanks và Rita Wilson dương tính với virus corona

Tom Hanks nhận giải Quả cầu vàng thành tựu trọn đời Tom Hanks, tên đầy đủ là Thomas Jeffrey Hanks, là diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông đã có mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có thể kể đến Splash, Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, The Green Mile, Saving Private Ryan... Trong đó, ông từng đoạt 2 giải Oscar cho các vai diễn trong phim Philadelphia và Forrest Gump. Tom Hanks còn là một trong ba diễn viên hiếm hoi từng đóng 7 phim bom tấn liên tiếp có doanh thu trên 100 triệu USD. Nam tài tử cũng là ngôi sao mang lại doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh thế giới. Năm 1988, Tom Hanks kết hôn với nữ diễn viên Rita Wilson. Ngoài vai trò diễn viên, Rita Wilson cũng hoạt động trong lĩnh vực ca hát, viết nhạc và sản xuất phim. Những bộ phim bà từng góp mặt có Volunteers, Sleepless in Seattle, The Story of Us, Runaway Bride, It's Complicated...