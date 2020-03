Truy tìm bệnh nhân COVID-19 số 0 ở Trung Quốc phát hiện manh mối mới

Ca đầu tiên mắc COVID-19 ở Trung Quốc có thể từ giữa tháng 11.2019.



Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc có thể từ giữa tháng 11.2019. Ảnh: EPA-EFE





Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc có thể được phát hiện từ ngày 17.11.2019, theo dữ liệu của chính phủ mà tờ SCMP có được.



Chính quyền Trung Quốc cho đến nay đã xác định được ít nhất 266 người bị nhiễm SARS-CoV-2 trong năm ngoái, tất cả những người này đều bị giám sát y tế.



Tuy nhiên thực tế cho thấy các bác sĩ Trung Quốc chỉ nhận ra họ đang đối phó với một căn bệnh mới vào cuối tháng 12.



Các nhà khoa học đã cố gắng lập bản đồ mô hình lây lan COVID-19 sớm kể từ khi bệnh được báo cáo tại thành phố Vũ Hán vào tháng Một - 2 tháng trước khi bùng phát trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.



Theo dữ liệu chính phủ mà tờ SCMP có được, một người 55 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc có thể là người đầu tiên mắc COVID-19 vào ngày 17.11.



Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày có thêm từ 1-5 trường hợp mới. Đến ngày 15.12, tổng số ca nhiễm bệnh đứng ở mức 27 - mức tăng hàng ngày 2 chữ số đầu tiên được báo cáo vào ngày 17.12 - và đến ngày 20.12, tổng số ca mắc đã lên tới 60.



Vào ngày 27.12, Zhang Jixian, một bác sĩ của Bệnh viện Đông-Tây Y tỉnh Hồ Bắc, nói với các cơ quan y tế của Trung Quốc, rằng căn bệnh này là do một loại virus Corona mới gây ra. Đến ngày đó, hơn 180 người đã bị nhiễm bệnh, mặc dù các bác sĩ có thể không biết về tất cả những người này vào thời điểm đó.



Đến ngày cuối cùng của năm 2019, số trường hợp được xác nhận đã tăng lên 266, vào ngày đầu tiên của năm 2020, nó đứng ở mức 381.



Các nhà khoa học hiện đang muốn xác định cái gọi là bệnh nhân số 0, có thể giúp họ truy tìm nguồn gốc của virus Corona mới, thường được cho là lây sang người từ động vật hoang dã, có thể là dơi.



Trong số 9 trường hợp đầu tiên được báo cáo vào tháng 11 - 4 nam và 5 nữ - không có trường hợp nào được xác nhận là bệnh nhân số 0. Họ đều ở độ tuổi từ 39 đến 79, nhưng không rõ có ai là cư dân Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc hay không.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở Trung Quốc là vào ngày 8.12, nhưng WHO không tự theo dõi bệnh mà chỉ dựa vào các quốc gia để cung cấp thông tin đó.



Một báo cáo được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của các bác sĩ Trung Quốc từ Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, nơi điều trị cho một số bệnh nhân sớm nhất, cho biết ca nhiễm đầu tiên được biết đến là vào ngày 1.12.



