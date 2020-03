Dịch COVID-19 trưa 25-3: Malaysia phong tỏa toàn quốc thêm 14 ngày, Đức thêm 4.200 ca nhiễm

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 14-4 sau khi ghi nhận thêm 172 ca nhiễm chỉ trong sáng 25-3. Tại Đức số ca nhiễm tăng thêm gần 4.200 người, lên 31.554 ca.





* Bản tin cập nhật lúc 13h30 ngày 25-3



Malaysia thêm 172 ca nhiễm chỉ trong một buổi sáng



Trong một thông cáo được phát đi trưa 25-3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại toàn quốc dự kiến hết hạn vào tháng này sẽ được kéo dài thêm 14 ngày, đến hết ngày 14-4 tới.



Quyết định được đưa ra sau khi Malaysia ghi nhận thêm 172 ca nhiễm mới chỉ trong sáng 25-3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.796, nhiều nhất Đông Nam Á.



Nhà lãnh đạo Malaysia cũng tiết lộ sẽ công bố một gói kích thích kinh tế với người dân là trọng tâm vào cuối tuần này.



* Số ca nhiễm tại Đức đã tăng thêm 4.191, lên 31.554 trường hợp, trong khi số bệnh nhân tử vong cũng tăng thêm 36 người, lên 149 ca, theo số liệu từ Viện Y tế RKI của Đức.



* Chính quyền Đài Loan ngày 25-3 công bố thêm 19 ca nhiễm mới, toàn bộ đều đến từ nước ngoài. Tổng số ca nhiễm tại hòn đảo này hiện là 235.



* Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize thông báo số ca COVID-19 tại quốc gia của ông đã tăng từ 554 lên 709 trong ngày 24-3.





Nga sẵn sàng giúp Mỹ chống COVID-19



Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 25-3 nhấn mạnh Matxcơva sẵn sàng hỗ trợ Washington chống đại dịch COVID-19 nếu cần thiết.



"Các bộ kit xét nghiệm của Nga đã cho thấy chất lượng tốt ra sao khi được gởi tới Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã gởi sang cả Ý những bộ xét nghiệm này. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong bối cảnh Mỹ liên tục kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài", ông Antonov lập luận.



Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In và đề nghị giúp đỡ về mặt xét nghiệm. Ông Trump cũng cam kết sẽ thúc đẩy Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ nhanh chóng cấp phép cho các bộ kit xét nghiệm virus của Hàn Quốc.



Mỹ đạt thỏa thuận gói kích thích 2.000 tỉ USD



Các thượng nghị sĩ Mỹ và chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã đạt được thỏa thuận gói kích thích kinh tế 2.000 tỉ USD để đối phó với các tác động của đại dịch COVID-19.



Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, ngày 25-3 xác nhận các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận và gói kích thích mới sẽ “đổ nguồn hỗ trợ tài chính” cho người dân Mỹ. Cũng theo ông, việc bỏ phiếu thông qua gói 2.000 tỉ USD trên sẽ được thực hiện trong ngày 25-3.



Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer, cho biết gói chi mới sẽ dồn 130 tỉ USD vào hỗ trợ các bệnh viện và dành 150 tỉ để hỗ trợ các cơ quan chính quyền từ cấp nhà nước đến địa phương.



Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho hay Tổng thống Trump “chắc chắn” sẽ ký gói hỗ trợ này nếu cả Thượng viện và Hạ viện đều thông qua.



Sierra Leone ban bố tình trạng khẩn cấp



Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này như một biện pháp ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên Tổng thống Julius Maada Bio nêu rõ đây không phải là lệnh phong tỏa, và không ai được lợi dụng lệnh này để tích trữ hàng hóa, tăng giá hoặc có các hành vi vi phạm luật.



Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Cameroon Malachie Manaouda cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Bệnh nhân là người mới trở về từ Ý.



Số liệu chính thức công bố mới nhất cho thấy Cameroon hiện ghi nhận 66 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tuy nhiên con số thực tế được cho là có thể cao hơn do năng lực xét nghiệm của quốc gia Trung Phi này còn hạn chế.



Chính phủ Cameroon đã thực thi các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19, như đóng cửa các trường học, nhà hàng và quán bar, tuy nhiên chưa áp dụng cách ly đối với những người nghi ngờ mắc COVID-19.



Chuyên gia Mỹ nhiễm bệnh sau khi tới Trung Quốc



Tiến sĩ W. Ian Lipkin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch thuộc Đại học Columbia ngày 24-3 (giờ Mỹ) tiết lộ trên Đài Fox của Mỹ rằng ông đã dương tính với virus corona chủng mới.



Cách đây vài tuần ông này đã tới Trung Quốc để nghiên cứu về loại virus mới chưa có thuốc điều trị và vắcxin phòng ngừa. Ông trở về Mỹ và tuân thủ nghiêm túc yêu cầu cách ly 14 ngày.







