Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới

Số ca nhiễm ở Mỹ đã lên hơn 83.000 ca, vượt qua Trung Quốc. Châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do COVID-19 với số ca tử vong đã vượt qua 15.000 ca.





Mỹ: 83.000 ca nhiễm, nghiên cứu dự báo số ca tử vong có thể tới 81.000



*Theo cập nhật của trang Worldometers vào lúc 6h10 sáng 27-3, số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng thêm 14.995 ca, lên tổng cộng 83.206 ca. Còn số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 174 ca, lên 1.201 ca tử vong.



Như vậy, hiện Mỹ có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Trung Quốc đứng số 2 với 81.285 ca nhiễm, còn đứng thứ 3 là Ý với 80.589 ca nhiễm.



*Hãng tin AFP dẫn nghiên cứu mới ngày 26-3 của Viện Đo lường và đánh giá y tế (IHME) tại Trường Y thuộc Đại học Washington dự báo COVID-19 có thể dẫn tới khoảng 81.000 cái chết ở Mỹ trong 4 tháng tới và khiến các bệnh viện Mỹ quá tải vào đầu tháng 4.



"Chúng tôi hi vọng những dự báo này sẽ giúp các nhà lãnh đạo trong hệ thống y tế tìm ra được các cách mới để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao cho những ai cần trong các tuần tới" - giám đốc IHME Christopher Murray chia sẻ.



Đồng thời ông nhấn mạnh: "Quỹ đạo của đại dịch sẽ thay đổi và đột ngột tệ hơn nếu người dân xem nhẹ biện pháp cách ly xã hội hay không thực hiện nghiêm các biện pháp đề phòng khác".



Fed thừa nhận kinh tế Mỹ suy thoái



Ngày 26-3, trả lời phỏng vấn kênh NBC News, chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng Mỹ rất có thể đã rơi vào suy thoái, đồng thời cảnh báo thời gian để dỡ bỏ các hạn chế xã hội vốn gây thiệt hại cho nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào diễn biến dịch COVID-19 - trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quay lại cuộc sống bình thường vào lễ Phục sinh tháng 4.



Dịch COVID-19 đang giáng đòn thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Mỹ, khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, công nhân phải ở tại nhà và sự mơ hồ bao trùm ảnh hưởng tới các thị trường tài chính.



Ý: Thêm 712 ca tử vong, 6.203 ca nhiễm mới



Hãng tin Reuters cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 712 ca trong ngày 26-3, lên tổng cộng 8.215 ca tử vong. Lúc đầu có một số tính toán nhầm khi số ca tử vong ở vùng Piedmont không được tính vào.



Trước đó, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này trong ngày 25-3 là 683, trong ngày 24-3 là 743, trong ngày 23-3 là 602, trong ngày 22-3 là 650, trong ngày 21-3 là 793 (số ca tử vong cao nhất trong một ngày kể từ hôm 21-2 khi dịch lan nhanh).



Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở Ý đã tăng từ 74.386 lên 80.589, sau khi ghi nhận 6.203 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, đã có 10.361 ca hồi phục.



Số ca tử vong ở châu Âu vượt 15.000



Theo thống kê của Hãng tin AFP, đại dịch COVID-19 đã khiến khoảng 15.500 người ở châu Âu thiệt mạng tính đến ngày 26-3.



Trong đó, Ý ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất và chiếm tới một nửa (8.215 ca tử vong). Kế đến là Tây Ban Nha và Pháp. Châu Âu cũng là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do COVID-19.



Tổng thống Putin nói về vấn đề "của sự sống và cái chết"



Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20 ngày 26-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt cho các nước trong lúc diễn ra đại dịch COVID-19. Ông nói rằng đây là một vấn đề "của sự sống và cái chết".



Tuy nhiên, ông Putin chỉ nói chung chung, không nêu chi tiết những quốc gia nào nên được giảm nhẹ trừng phạt. "Lý tưởng mà nói chúng ta nên đề xuất một lệnh hoãn áp các hạn chế lên nhu yếu phẩm cũng như các giao dịch tài chính để mua chúng" - ông Putin nói. Hiện Nga vẫn còn chịu các lệnh cấm vận của phương Tây kể từ sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea.



Các nước có ca tử vong, ca nhiễm mới



*Honduras ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19, trong khi số ca nhiễm hiện tại ở nước này là 52. Kenya cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên, còn tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Phi này đã lên 31. Số ca tử vong do COVID-19 ở Ireland tăng thêm 10 ca, lên 19 ca tử vong. Venezuela cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19.



*Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng từ 16 lên 75 ca, còn số ca nhiễm tăng thêm 1.196 ca, lên tổng 3.629 ca. Đến nay, khoảng 40.000 xét nghiệm đã được thực hiện ở nước này.



*Nhà chức trách y tế Pháp đã ghi nhận thêm 365 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 26-3, nâng tổng số ca tử vong lên 1.696.

