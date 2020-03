Dịch COVID-19 ngày 5-3: Ca nhiễm ở Hàn, Mỹ tăng nhanh, California ban bố tình trạng khẩn cấp

Hàn Quốc ghi nhận thêm 438 ca nhiễm mới, trong khi số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ cũng tăng nhanh. Ý đã có 107 người chết, tăng 28 ca so với ngày trước đó.





Khách Nhật nhiễm COVID-19 quá cảnh Tân Sơn Nhất, 71 người bị cách ly

2 công dân Hàn Quốc, 1 công dân Việt Nam đang cách ly y tế tại tỉnh Kon Tum âm tính với Covid-19

WHO: Có thể ngăn chặn được COVID-19 bằng các biện pháp phù hợp

* Bản tin cập nhật lúc 8h30 ngày 5-3



Hàn Quốc: số ca nhiễm lên gần 5.700, 35 người chết



Theo cập nhật của Hãng tin Yonhap lúc 8h15 sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 438 ca COVID-9 mới trong hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.766 ca. Số ca tử vong lên 35 ca.





Olympic Tokyo vẫn diễn ra vào tháng 7



Truyền thông Nhật ngày 5-3 đưa tin tỉnh Shiga phía tây Nhật đã ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông trong độ tuổi 60.



Với 36 ca nhiễm mới, Nhật xác nhận virus corona đã lây nhiễm cho hơn 1.000 người ở nước này, bao gồm hơn 700 ca nhiễm trên tàu Diamond Princess, theo hãng tin Reuters.



Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 5-3 khẳng định Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ bắt đầu vào tháng 7. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết IOC và ban tổ chức đã đưa ra quyết định trên dựa trên thông tin từ các chuyên gia y tế, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Mỹ: 158 ca nhiễm, 11 ca tử vong



Đài CNN ngày 5-3, giờ Việt Nam, dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nước này đã ghi nhận 158 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong.



Trong số các ca nhiễm mới có 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương. 109 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 14 bang.



Dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn tiến rất nhanh theo chiều hướng xấu, khi chỉ trước đó vài giờ, số ca nhiễm bệnh mà CDC ghi nhận chỉ là 129 người.



Ngay sau cập nhật mới nhất của CDC, bang New York thông báo có thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 11. Tất cả ca nhiễm mới này đều là thành viên của một gia đình gồm một cặp vợ chồng và 3 đứa con, và có tiếp xúc với một luật sư ở hạt Westchester đã nhập viện do nhiễm COVID-19.



Hiện tiểu bang đã yêu cầu khoảng 1.000 người tự cách ly và sở y tế đang tìm xem liệu có bao nhiêu người đã bị lây bệnh, bởi luật sư nói trên làm việc tại quận trung tâm Manhattan và đã đi lại, tiếp xúc với nhiều người.



Trong số các ca nhiễm mới ở Mỹ gồm 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương. 100 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 13 bang.





Các nhân viên y tế Mỹ di chuyển một bệnh nhân tại trung tâm dưỡng lại Life Care Center of Kirkland, Washington - Ảnh: REUTERS





California ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19



Bang California, Mỹ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19 và tổng cộng 53 ca nhiễm. Trước đó, thành phố Los Angeles thuộc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi giới chức địa phương cho biết, trong 2 ngày qua, họ phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới.



Bang California của Mỹ ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 vào 4-3. Bệnh nhân là người cao tuổi, trở về từ du thuyền Diamond Princess và có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó. Giới chức y tế địa phương đang cách ly và theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân.



Trong khi đó, thành phố Los Angeles thuộc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi giới chức địa phương cho biết, trong 2 ngày qua, họ phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới. Trong số các ca này gồm một nhân viên chịu trách nhiệm quét thân nhiệt hành khách tại sân bay Los Angeles.



"Hành động này cho phép chúng ta phối hợp mạnh mẽ hơn để bảo vệ hơn 10 triệu dân của chúng ta và ngăn COVID-19 lây lan trong cộng động" - Kathryn Barger, thành viên hội đồng giám sát Los Angeles, nói.



Ý có thêm 28 ca tử vong





Các nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở Ý - Ảnh: REUTERS





Hãng tin Reuters dẫn số liệu Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết, tính đến cuối ngày 4-3, tổng số ca dương tính với COVID-19 tại Italy là 3.089 trường hợp, tăng mạnh so với 2.502 trường hợp tính đến ngày 3-3. Số ca tử vong ở nước này là 107 người, tăng 28 trường hợp.



Cũng trong ngày 4-3, có 276 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Ý đã bình phục, tăng 116 trường hợp, tương đương 72,5%. Đây là mức tăng số lượng các trường hợp bình phục lớn nhất được ghi nhận trong những ngày gần đây tại Italy.



Ý đã cho đóng cửa tất cả trường học và đại học, và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch.



Trung Quốc thêm 139 ca nhiễm, 31 ca tử vong



Trung Quốc ngày 5-3 cho biết đã ghi nhận thêm 139 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 4-3, tăng so với 119 ca của ngày 3-3. Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục đã lên đến 80.409 ca. Trong khi đó, số ca tử vong giảm trong ngày 4-3 còn 31 ca so với 38 ca ngày 3-3.



Đến nay, đã có 3.012 ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc. Riêng tại tâm dịch Hồ Bắc, đã có 134 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong, theo hãng tin Reuters.





Dịch lan nhanh tại nhiều nước



Số ca nhiễm tại Thuỵ Điển tăng mạnh lên 52 sau khi phát hiện thêm 16 ca nhiễm mới ở Stockholm.



Brazil cũng có ca nhiễm thứ ba là một bệnh nhân nam 46 tuổi dương tính với COVID-19 sau chuyến du lịch qua Tây Ban Nha, Áo và Đức. Hai ca nhiễm trước cũng đều từng đi châu Âu.



Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 4-3 thông báo nước này đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Cả hai bệnh nhân trên đều là sinh viên Iran ở Hungary.



Bộ Y tế - Dân số và Cải cách Bệnh viện Algeria cho biết số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 17, trong số này bao gồm 16 thành viên trong cùng một gia đình với các bệnh nhân được ghi nhận trong những ngày trước đó.



Tại Iraq, Bộ Y tế nước này xác nhận đã có ca tử vong thứ hai là một bệnh nhân nam ngoài 60 tuổi mang nhiều bệnh mãn tính nghiêm trọng.



Trong khi đó, Slovenia xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân đi từ Ý và Morocco đến Slovenia.





Theo TRẦN PHƯƠNG - BẢO ANH - ANH THƯ (TTO)