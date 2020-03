Dịch COVID-19 ngày 18-3: Ý thêm 345 ca tử vong, Mỹ chạm 'mốc' 100, dịch lan toàn châu Âu

Ý tiếp tục là ổ dịch COVID-19 lớn nhất ngoài Trung Quốc khi ghi nhận thêm 345 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 2.503 người. Châu Âu cấm nhập cảnh 30 ngày đối với công dân không phải của EU.





* Bản tin cập nhật lúc 7h25 ngày 18-3



Ý hơn 30.000 ca nhiễm, châu Âu cấm nhập cảnh 30 ngày



Theo hãng tin Reuters, đến cuối ngày 17-3 Ý đã ghi nhận thêm 3.526 ca COVID-19 so với ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này lên 31.505 ca. Số ca hồi phục là 2.941 người, tăng 192 ca so với ngày trước đó.



Vùng tâm dịch Lombardy ghi nhận thêm 1.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của vùng lên 16.220 ca với 1.640 ca tử vong.



Thụy Sĩ ngày 17-3 cũng đã khuyến cáo người dân ở yên trong nhà trong bối cảnh nước này có hơn 2.600 người dương tính với SARS-CoV-2 và 19 ca tử vong. Các quan chức y tế Thụy Sĩ thừa nhận số ca nhiễm tăng nhanh đến mức họ thấy khó khăn trong việc cung cấp số liệu.



Quan chức y tế Pháp ngày 17-3 ghi nhận thêm 27 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 175 và 7.730 ca nhiễm trong bối cảnh nước này bắt đầu ngày phong tỏa đất nước đầu tiên để ngăn dịch bệnh lây lan.



Cùng ngày, thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của SARS-CoV-2.



Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic ngày 17-3 thông báo nước này có 2 ca nhiễm đầu tiên, đánh dấu mốc dịch COVID-19 đã lan ra toàn châu Âu. Theo Reuters, bệnh nhân là 2 phụ nữ, một đến từ Mỹ và một đến từ Tây Ban Nha.



Bỉ cũng thông báo lệnh phong tỏa sẽ chính thức có hiệu lực từ 11 giờ ngày 18-3 đến ngày 5-4 nhằm hạn chế công dân ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.





Mỹ chạm mốc 100 ca tử vong, Thổ Nhĩ Kỳ có ca tử vong đầu tiên



Hãng tin AFP cho biết số người chết vì COVID-19 tại Mỹ đã chạm mốc 100 người, nhiều nhất là tại bang Washington với 50 người chết.



Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19, trong bối cảnh tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước lên tới 98 trường hợp.



Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù số ca nhiễm mới có dấu hiệu tăng nhanh, từ 47 lên 98 trường hợp chỉ trong 1 ngày, nhiều người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đang dần phục hồi.



Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một loạt biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 lây lan, như hạn chế đi lại tới 20 nước, đóng cửa các trường học và trường đại học. Trước đó, giới chức nước này cũng đã quyết định ngừng các buổi cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo và đóng cửa khu vực công cộng, bao gồm rạp chiếu phim.



Argentina dừng toàn bộ giao thông công cộng liên tỉnh trong 5 ngày



Theo nhà chức trách, việc này nhằm hạn chế việc di chuyển của người dân từ địa phương này sang địa phương khác trong kỳ nghỉ cuối tuần dài từ 21 đến 24-3. Lãnh đạo nhiều địa phương trên cả nước cũng kêu gọi người dân hạn chế tới các điểm du lịch trong thời điểm hiện tại cho dù phải đối mặt với những thiệt hại về kinh tế.



Cùng với đó, chính phủ Argentina cũng quyết định tăng trợ cấp cho người nghèo, người về hưu, không có việc làm và phụ nữ có bầu với mức 3.000 peso (khoảng 45 USD), trong đó có khoảng 5 triệu người về hưu, 4,3 triệu trẻ em thuộc hộ nghèo và 550.000 người không có việc làm.



Đến thời điểm này Argentina đã ghi nhận 65 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tử vong. Chính phủ cũng đang chuẩn bị để đưa hàng nghìn công dân Argentina từ châu Âu và Mỹ về nước.



Ngày 17-3, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Áñez thông báo nước này sẽ đóng cửa biên giới từ ngày 19-3 để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Các phương tiện giao thông đường bộ liên bang và liên tỉnh cũng sẽ bị hủy kể từ ngày 20-3.



Chính quyền Bolivia cũng sẽ giảm giờ làm việc trên cả nước xuống còn 5 tiếng một ngày đối với cả các lĩnh vực công và tư. Chính phủ cũng áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa như đóng cửa trường học, đại học và học viện tới ngày 31-3, cấm mọi hình thức lễ hội và các hoạt động giải trí cùng các cuộc hội họp có sự tham gia của hơn 100 người.



Tới thời điểm hiện tại, Bolivia ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-Cov-2.



Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Mañalich cho biết số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 201 người, tăng thêm 45 trường hợp so với trước đó 1 ngày. Nước này hiện đã đóng cửa biên giới, dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, các sự kiện thể thao có sự tham gia của đông người.



Tại Brazil, hãng hàng không GOL (lớn thứ hai Brazil) hủy tất cả các chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19. Theo thống kê chính thức, Brazil đã ghi nhận hơn 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tử vong.



Úc nâng cảnh báo đi lại lên mức cao nhất, vẫn mở cửa trường học



Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 18-3 yêu cầu các công dân nước này không được đi nước ngoài khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh sinh học con người (human biosecurity emergency) và cấm tất cả việc hội họp không cần thiết trên 100 người.



“Lời khuyên đi lại với mọi công dân Úc là ‘Đừng đi nước ngoài. Đừng đi du lịch nước ngoài” - ông Morrison nói.



Tuy nhiên, Thủ tướng Úc vẫn cho rằng trường học nên tiếp tục mở cửa khi quốc gia này đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan virus cho đến nay đã ảnh hưởng đến 425 người. Ông Morrison cũng tuyên bố các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo.





