Covid-19: FBI cảnh báo âm mưu lây nhiễm đáng sợ của các nhóm cực đoan

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa cảnh báo một số nhóm cực đoan đang khuyến khích các thành viên bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) để truyền nó cho cảnh sát và người Do Thái.





Theo cảnh báo của FBI, các nhóm này khích lệ thành viên bị nhiễm virus dùng chai xịt để phun dịch tiết cơ thể về phía cảnh sát.



Bọn họ cũng thúc giục các thành viên lây nhiễm virus cho người Do Thái bằng cách đến "bất kỳ nơi nào có người Do Thái tụ tập", trong đó có chợ, văn phòng chính trị, doanh nghiệp...



FBI từ chối bình luận công khai về vấn đề trên mà chỉ nhấn mạnh các văn phòng FBI thường xuyên chia sẻ thông tin với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để giúp bảo vệ người dân.





Cơ quan FBI New York. Ảnh: Mother Jones





Liên đoàn chống phỉ báng (ADL) - một tổ chức phi chính phủ có sứ mệnh ngăn chặn sự phỉ báng người Do Thái và bảo đảm công lý, đối xử công bằng với mọi người - trước đó cho biết một số phần tử cực đoan đưa ra thuyết âm mưu trên mạng xã hội rằng người Do Thái chịu trách nhiệm trong việc "tạo ra virus, đang phát tán nó để tăng khả năng kiểm soát... và thu lợi nhuận".



"Trong khi thế giới đối mặt với đại dịch chết người, một số nhóm nhất định - đặc biệt là cộng đồng Do Thái và những người thực thi pháp luật - cũng phải tiếp tục cuộc chiến chống lại những kẻ muốn làm tổn thương hoặc sát hại họ" - ông Michael Masters, người đứng đầu Mạng lưới các cộng đồng an toàn - một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng người Do Thái ở Mỹ - nhận định.



Còn tại Anh, một đám đông thanh thiếu niên đã ho và nhổ nước bọt vào các nhân viên đang xử lý một sự cố nghiêm trọng vào tối 21-3. Theo sĩ quan cảnh sát Rachel Story, thuộc Sở cảnh sát Tây Yorkshire, những người đi xe máy sau đó đã ném trứng vào cảnh sát đang ứng phó vụ việc.



Trên tài khoản Twitter của mình, cô viết đám đông đã nhổ nước bọt đầy trên sàn nhà.



Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các quán rượu, nhà hàng ở Anh được yêu cầu đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.



Sở cảnh sát Bắc Yorkshire vào cuối tuần rồi buộc phải khuyến cáo các bậc cha mẹ ngăn chặn trẻ em tụ tập. Lực lượng này cho biết sẽ bắt giữ bất kỳ thanh niên nào bị bắt vì có hành vi chống đối xã hội.

Theo Gia Minh (NLĐO, ABC, Sputnik News)