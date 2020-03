Chuyên gia dự đoán chính xác thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19

Sự kết thúc của Covid-19 hiện tại dường như là một viễn cảnh còn xa đối với phần lớn các quốc gia khi thế giới vẫn phải gồng mình chống lại một đại dịch đang bùng phát mạnh. Nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra dự đoán về thời điểm kết thúc "cơn ác mộng" này.

Đại dịch Covid-19 được dự đoán sẽ kết thúc vào mùa hè khi thời tiết ấm lên.

Các ca nhiễm virus corona đã xuất hiện khắp châu Âu, với gần 20.000 ca nhiễm kể từ khi Covid-19 tràn tới Ý vào đầu năm nay. Virus này dự kiến ​​sẽ gây ra một loạt các thách thức cho cả những người mắc bệnh lẫn những người khỏe mạnh trong nhiều tháng tới.

Một nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho biết Covid-19 có thể tiếp tục hoành hành trong nhiều tháng tới. Phát biểu trong một cuộc họp báo từ thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, Zhong Nanshan, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, người đã phát hiện ra dịch SARS năm 2003 cho rằng, virus corona có thể hoành hành cho đến mùa hè năm nay.

"Sự phát triển của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu được dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến ít nhất tháng Sáu", ông Zhong nhấn mạnh.

Các chuyên gia khác cũng đồng tình với ông Zhong khi cho rằng, virus corona sẽ tự "bốc cháy" trong vài tháng tới khi mùa hè đến.

Dịch SARS do một chủng virus corona khác vào năm 2003 đã lây nhiễm hơn 8.000 người đã biến mất khi thời tiết ấm lên.

Bác sĩ Howard Markel, giám đốc Trung tâm Lịch sử Y học tại Đại học Michigan cho biết thêm rằng, loại virus này (virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19) cũng có thể bị triệt tiêu khi con người dần dần phát triển khả năng miễn dịch với nó.

Ông nói: "Nếu tôi phải dự đoán, tôi sẽ nói rất có thể vào tháng Năm hoặc tháng Sáu hoặc tháng Bảy, nó (virus corona chủng mới) sẽ tự bốc cháy".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là một đại dịch, đồng thời chỉ trích việc một số quốc gia không thực hiện các biện pháp thích hợp chống lại COVID-19. Một số chính phủ dường như chỉ mới nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình vì họ có vẻ do dự khi đưa ra các biện pháp sâu rộng hơn để chống lại virus do lo ngại những hệ lụy kinh tế.