WHO công bố kết quả phân tích mức độ nguy hiểm của virus Corona

Virrus Corona không nguy hiểm như virus Sars, các số liệu thống kê cho thấy và trẻ em cũng không gặp các triệu chứng tương tự như người lớn.



Trung Quốc phát minh bộ xét nghiệm nhanh corona trong 15 phút

WHO thống nhất gọi tên nCoV là Covid-19

Ảnh chụp virus Corona bằng kính hiển vi electron.





Theo Guardian, cứ 5 trường hợp nhiễm virus Corona thì có 4 trường hợp ở dạng bệnh nhẹ, WHO cho biết.



“Dường như virus Corona mới (Covid-19) không nguy hiểm như các chủng virus Corona khác, bao gồm Sars và Mers”, tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, nhấn mạnh rằng “bắt đầu có bức tranh tổng thể về dịch bệnh”.



Kết luận dựa trên kết quả phân tích dữ liệu của 44.000 trường hợp nhiễm virus Corona ở tỉnh Hồ bắc, vùng tâm dịch.



“Hơn 80% bệnh nhân nhiễm virus ở dạng nhẹ và sẽ hồi phục, 14% bị nặng hơn bao gồm khó thở và bị viêm phổi, 5% rơi vào tình trạng nguy kịch, suy hô hấp và 2% số ca tử vong”, ông Tedros nói ở Geneva, Thụy Sĩ. “Nguy cơ tử vong ở người già cao hơn bình thường”.



Ông Tedros nói trẻ em không bị các triệu chứng nặng như người lớn và cần thêm nghiên cứu để tìm hiểu rõ vì sao. Ước tính 94% số ca nhiễm virus Corona cho đến nay là ở tỉnh Hồ Bắc và các số liệu có xu hướng giảm.



Ông Tedros nói mặc dù số người nhiễm virus đã giảm trong 3 tuần qua nhưng vẫn cần hết sức cẩn trọng vì xu hướng vẫn có thể thay đổi. Tổng giám đốc WHO gửi lời cảm ơn đến các quốc gia đã đóng góp 675 triệu USD để đối phó với dịch bệnh.





Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)