Virus Corona mới dễ lây hơn SARS

Khả năng chủng mới của virus Corona bám vào thụ thể của tế bào người cao gấp 20 lần so với chủng gây dịch SARS, và nguy cơ lây nhiễm cao hơn, theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Đại học Texas ở Austin (Mỹ).

Hình ảnh nCoV dưới kính hiển vi - AFP/Getty

Virus Corona mới (2019-nCoV) và SARS cùng chia sẻ thụ thể ACE2, nhưng các chuyên gia Mỹ vừa phát hiện năng lực bám vào thụ thể của tế bào người ở chủng mới cao gấp 10-20 lần so với SARS, theo báo cáo trên kho lưu trữ nguồn mở bioRxiv.

“So với SARS-CoV, 2019-nCoV có vẻ như sẵn sàng để truyền từ người sang người hơn”, theo báo cáo.

Tuy nhiên, đội ngũ khoa học gia cũng cho rằng cần phải tiến hành thêm nhiều cuộc nghiên cứu khác để xác định vai trò của thụ thể tế bào người trong việc hỗ trợ nCoV lây lan từ người này sang người khác.

Dịch COVID-19 do virus Corona mới gây ra đến nay đã giết chết hơn 1.800 người trên toàn cầu và khiến hơn 70.000 người nhiễm bệnh.

Số ca tử vong của COVID-19 hiện đã cao hơn gấp đôi so với 813 trường hợp người chết do dịch SARS vào giai đoạn 2002-2003, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hiện chưa có liệu pháp điều trị khả dĩ cho những trường hợp nhiễm virus Corona mới, nhưng Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kỳ vọng vắc xin đầu tiên sẽ sẵn sàng sử dụng cho người trong vòng 18 tháng.