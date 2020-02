Covid-19: Thêm 124 người thiệt mạng, lên tổng số gần 1.500

Tính đến sáng 14-2, virus corona chủng mới (Covid-19) đã lây nhiễm hơn 65.000 người, cướp đi sinh mạng của 1.489 người trên toàn thế giới – tăng thêm 124 người so với một ngày trước đó, theo trang thống kê số liệu thế giới World Meter.

Tính riêng tại tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc, nơi bị xem là tâm dịch, số người thiệt mạng vì Covid-19 tăng thêm 116 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên 1.426 người.



Hiện có khoảng 36.710 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hồ Bắc, trong đó có 1.685 người trong tình trạng nguy kịch, giới chức y tế tỉnh này cho biết, đồng thời khẳng định số ca được chữa trị thành công và xuất viện hiện đã tăng lên 4.131 ca.



Đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 ca tử vong được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục, gồm 1 ca ở Hồng Kông, 1 ở Philippines và 1 ở Nhật Bản.





Kể từ khi bùng phát tại TP Vũ Hán - Trung Quốc, Covid-19 lan nhanh và xa. Ảnh: Reuters





Trước đó, vào ngày 13-2, Ủy ban Y tế Hồ Bắc gây tranh cãi khi thông báo thay đổi phương pháp thống kê để đẩy nhanh việc điều trị cho bệnh nhân, kể cả những trường hợp nghi nhiễm. Trước đó, những trường hợp nhiễm Covid-19 chỉ được xác nhận thông qua xét nghiệm RNA, vốn mất nhiều ngày.



Hiện tại, theo Reuters, giới chức Hồ Bắc đã bắt đầu sử dụng hình chụp cắt lớp (CT) phổi để tìm kiếm các triệu chứng nhiễm virus. Đây là nguyên nhân khiến số ca nhiễm cũng như số ca tử vong trong một ngày tăng kỷ lục hôm 13-2.



Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO) mới đây khẳng định phương pháp Trung Quốc xác định và đếm số ca nhiễm ở Hồ Bắc không được áp dụng trên toàn thế giới.



"Ở những khu vực còn lại của Trung Quốc và những quốc gia ngoài Trung Quốc, phương pháp xét nghiệm để xác nhận người nhiễm virus vẫn được yêu cầu. WHO sẽ tiếp tục theo dõi những trường hợp bị xác nhận nhiễm virus thông qua xét nghiệm, cũng như thông qua chẩn đoán lâm sàng tại Hồ Bắc" – ông Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, tuyên bố.





Ông Mike Ryan. Ảnh: Reuters







Theo Cao Lực (NLĐO/MeterWorld, CNN)