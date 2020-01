Dạy trẻ yêu Tết Việt

Bà Phạm Thị Kim Thoa-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku: “Ngoài thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhiều năm gần đây, các trường mầm non trên địa bàn thành phố còn tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao, tham quan… để học sinh có cơ hội khám phá, trải nghiệm. Trong đó, chương trình “Hội chợ xuân” là hoạt động ý nghĩa được các trường quan tâm và tích cực triển khai trong các năm qua. Thông qua tái hiện khung cảnh phiên chợ ngày Tết, “Hội chợ xuân” góp phần giáo dục, bồi đắp vốn hiểu biết cho trẻ về Tết cổ truyền của dân tộc, khơi dậy cho các con tình yêu quê hương, đất nước”.